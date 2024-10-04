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Финляндия рано или поздно признает Палестину, заявил президент - РИА Новости, 04.10.2024
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14:23 04.10.2024 (обновлено: 14:35 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/finlyandiya-1976376692.html
Финляндия рано или поздно признает Палестину, заявил президент
Финляндия рано или поздно признает Палестину, заявил президент - РИА Новости, 04.10.2024
Финляндия рано или поздно признает Палестину, заявил президент
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна рано или поздно признает Палестину в рамках мирного решения. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:23
2024-10-04T14:35
в мире
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна рано или поздно признает Палестину в рамках мирного решения. "Финляндия на каком-то этапе признает Палестину в рамках мирного решения", - сказал он на пресс-брифинге. Трансляция велась финскими СМИ. По его словам, момент, когда Финляндия признает палестинское государство, зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Стубб добавил, что его страна поддерживает модель создания двух государств, однако это может произойти только в мирное время и в ходе переговорного процесса, приемлемого для обеих сторон. "Мы не на стороне Израиля, мы не на стороне Палестины, потому что дело не в этом. Речь идет о том, как добиться мирного решения давнего конфликта и как наилучшим образом поддержать модель двух государств", - пояснил Стубб. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html
https://ria.ru/20241001/finljandija-1975835512.html
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в мире, израиль, палестина, финляндия, хамас, оон
В мире, Израиль, Палестина, Финляндия, ХАМАС, ООН
Финляндия рано или поздно признает Палестину, заявил президент

Президент Финляндии Стубб: страна рано или поздно признает Палестину

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна рано или поздно признает Палестину в рамках мирного решения.
"Финляндия на каком-то этапе признает Палестину в рамках мирного решения", - сказал он на пресс-брифинге. Трансляция велась финскими СМИ.
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По его словам, момент, когда Финляндия признает палестинское государство, зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Стубб добавил, что его страна поддерживает модель создания двух государств, однако это может произойти только в мирное время и в ходе переговорного процесса, приемлемого для обеих сторон.
"Мы не на стороне Израиля, мы не на стороне Палестины, потому что дело не в этом. Речь идет о том, как добиться мирного решения давнего конфликта и как наилучшим образом поддержать модель двух государств", - пояснил Стубб.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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