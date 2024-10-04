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Дизайнеров из России пригласили на Montenegro Fashion week - РИА Новости, 04.10.2024
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13:53 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/fashion-1976368013.html
Дизайнеров из России пригласили на Montenegro Fashion week
Дизайнеров из России пригласили на Montenegro Fashion week - РИА Новости, 04.10.2024
Дизайнеров из России пригласили на Montenegro Fashion week
Вице-президент Montenegro Fashion week, черногорский модельер Марина Банович пригласила к участию дизайнеров из России на форуме BRICS+ Fashion Summit, отметив... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:53
2024-10-04T13:53
россия
черногория
никарагуа
брикс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-президент Montenegro Fashion week, черногорский модельер Марина Банович пригласила к участию дизайнеров из России на форуме BRICS+ Fashion Summit, отметив важность продолжения сотрудничества между РФ и Черногорией. "Безусловно, международное сотрудничество очень важно, поэтому я и нахожусь сегодня здесь. Я надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничать и принимать у нас дизайнеров из России. Вообще в Черногории очень много русских людей. Надеемся, что туда (на Montenegro Fashion week - ред.) приедет много гостей из России, мы будем активно сотрудничать и пригласим дизайнеров из Черногории в Москву", - сказала Банович в рамках сессии "Творческий капитал. Роль креативных индустрий в экономическом развитии". В свою очередь гендиректор Nicaragua Diseña Камила Ортега отметила важность международной коллаборации для создания проектов. "Важно работать с коллегами из разных стран. И мы отмечаем важность таких мероприятий, (как форум BRICS+ Fashion Summit - ред.), потому что это пространство для сотрудничества и обмена контактами. В данном случае нам, дизанейрам из Никарагуа, очень приятно участвовать в этой работе", - подчеркнула Ортега. Она также отметила, что ей с коллегами нравится принимать участие в Московской неделе моды. "Мы представим свои таланты и познакомимся с российскими дизайнерами. Для нас очень важны возможности, которые дают подобные программы", - поделилась Ортега. Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября.
https://ria.ru/20241003/moda-1976234796.html
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россия, черногория, никарагуа, брикс, зарядье
Россия, Черногория, Никарагуа, БРИКС, Зарядье
Дизайнеров из России пригласили на Montenegro Fashion week

Модельер Банович пригласила дизайнеров из РФ на Montenegro Fashion week

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit
Выставка на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-президент Montenegro Fashion week, черногорский модельер Марина Банович пригласила к участию дизайнеров из России на форуме BRICS+ Fashion Summit, отметив важность продолжения сотрудничества между РФ и Черногорией.
"Безусловно, международное сотрудничество очень важно, поэтому я и нахожусь сегодня здесь. Я надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничать и принимать у нас дизайнеров из России. Вообще в Черногории очень много русских людей. Надеемся, что туда (на Montenegro Fashion week - ред.) приедет много гостей из России, мы будем активно сотрудничать и пригласим дизайнеров из Черногории в Москву", - сказала Банович в рамках сессии "Творческий капитал. Роль креативных индустрий в экономическом развитии".
Участники пленарной сессии: Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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В свою очередь гендиректор Nicaragua Diseña Камила Ортега отметила важность международной коллаборации для создания проектов.
"Важно работать с коллегами из разных стран. И мы отмечаем важность таких мероприятий, (как форум BRICS+ Fashion Summit - ред.), потому что это пространство для сотрудничества и обмена контактами. В данном случае нам, дизанейрам из Никарагуа, очень приятно участвовать в этой работе", - подчеркнула Ортега.
Она также отметила, что ей с коллегами нравится принимать участие в Московской неделе моды. "Мы представим свои таланты и познакомимся с российскими дизайнерами. Для нас очень важны возможности, которые дают подобные программы", - поделилась Ортега.
Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Московском концертном зале "Зарядье" с 3 по 5 октября.
Участница саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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РоссияЧерногорияНикарагуаБРИКСЗарядье
 
 
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