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Угроза с Востока. Евросоюз втягивают в новый конфликт - РИА Новости, 04.10.2024
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08:00 04.10.2024 (обновлено: 08:02 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/evropa-1976182706.html
Угроза с Востока. Евросоюз втягивают в новый конфликт
Угроза с Востока. Евросоюз втягивают в новый конфликт - РИА Новости, 04.10.2024
Угроза с Востока. Евросоюз втягивают в новый конфликт
Израильская операция в Ливане несет риски не только для региона. В европейских столицах одна за другой проходят акции против Тель-Авива, причем порой протест... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:00
2024-10-04T08:02
в мире
израиль
европа
ливан
жозеп боррель
евросоюз
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Израильская операция в Ливане несет риски не только для региона. В европейских столицах одна за другой проходят акции против Тель-Авива, причем порой протест приобретает радикальные формы. В частности, были нападения на посольства. Но в ЕС не знают, как повлиять на ближневосточного союзника.Протесты, взрывы и обстрелВ среду на рассвете в дипломатическом районе Копенгагена, у израильского посольства, прогремели два взрыва. Никто не пострадал, но территорию оцепили и прочесали. Находящуюся рядом еврейскую школу закрыли на весь день.Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор признал инцидент "серьезным". Для относительно спокойной скандинавской страны теракты — редкость: предыдущий, в 2022-м, устроил этнический датчанин, наблюдавшийся у психиатров. До этого, в 2015-м, исламисты открыли огонь на встрече со шведским карикатуристом и у синагоги.Расследование продолжается, пока ничего определенного сказать нельзя, подчеркнул Хуммельгор.Днем ранее — атака на представительство Тель-Авива в Стокгольме. "Мы обнаружили следы, указывающие на стрельбу, но не хотим раскрывать следственные действия", — сообщили в полиции.В Лондоне рядом с офисом премьер-министра состоялась массовая акция с лозунгами: "Руки прочь от Газы! Руки прочь от Ливана! Руки прочь от Ближнего Востока!". Одна из митингующих зажгла дымовую шашку, ее задержали. После этого манифестанты отказались расходиться в условленное время. Рассеяли их только после еще пяти арестов.Сотни людей прошли маршем к посольствам Израиля в Стокгольме и Хельсинки. В Париже протестующие собрались у Фонтана невинных. Принесли плакаты: "Прекратите геноцид в Газе", "Бойкотируем Израиль". Одно из главных требований к властям — разорвать отношения с Тель-Авивом.Несовпадающие позицииВашингтон рассматривает Израиль как форпост на Ближнем Востоке. И у либералов, и у "ястребов" тут консенсус. Спорят лишь о размерах помощи союзнику.Кроме того, США меньше, чем ЕС, подвержены миграционным рискам из-за ближневосточных войн — по понятным географическим причинам.Но и ЕС не спешит как-то подействовать на Израиль. До сих пор нет совместного заявления по поводу обострения в Ливане.Дипломаты и официальные лица понимают, что такая реакция "несодержательна и не в состоянии обеспечить реальный ответ".Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пытался было консолидировать партнеров, проведя в режиме видеоконференции переговоры глав МИД всех 27 стран. Но утвердить коммюнике не удалось. Среди тех, кто выразил несогласие, — Чехия, считающая это ограничением права Израиля на самооборону."Просто смешно: мы хотим влиять на ситуацию и быть посредниками, иметь вес в обсуждении, но не можем принять совместное заявление, потому что кто-то брезгует даже сдержанными формулировками", — оценил результат видеоконференции один из европейских дипломатов.В итоге Боррель высказался, по сути, от самого себя. И тоже максимально размыто, шаблонно: призвал к прекращению огня с обеих сторон. "Суверенитет Израиля и Ливана должен быть гарантирован. Любое дальнейшее военное вмешательство резко ухудшит ситуацию", — сказал он.От "позитивного" давления к "негативному""Не надо обманываться: возможности ЕС в этом случае действительно ограниченны, — говорит другой европейский дипломат. — У нас нет никаких рычагов воздействия".Хотя Израиль находится лишь на 25-м месте среди торговых партнеров Евросоюза, арабские страны — гораздо ниже в этом списке. И в случае жестких экономических санкций "размен" не будет равнозначным. Есть и политический фактор: откровенное давление на Тель-Авив чревато ухудшением отношений с США.Некоторые в ЕС, как и американцы, напрямую заинтересованы в активности ЦАХАЛ. В частности, французы, продающие израильтянам много оружия. За восемь лет Париж выдал 767 лицензий на такие поставки. В апреле одиннадцать неправительственных организаций обратились в суд, требуя это прекратить. Иск отклонили.Кое-что на Западе все же пытаются предпринять, контактируют с арабскими государствами. Ожидается, что встреча с лидерами стран Персидского залива состоится в середине октября, это может стать первым подобным саммитом."Все больше разговоров о "негативном" давлении в дополнение к "позитивному", которым мы так долго занимались", — отметил специальный представитель ЕС по ближневосточному мирному процессу Свен Купман, имея в виду Израиль. Это логично, иначе беспорядки в Европе усилятся. Однако никакой конкретики на этом направлении до сих пор не просматривается.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, израиль, европа, ливан, жозеп боррель, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Европа, Ливан, Жозеп Боррель, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Угроза с Востока. Евросоюз втягивают в новый конфликт

Представитель ЕС: все больше разговоров идет о "негативном" давлении на Израиль

© AP Photo / Hussein MallaЛиванские военнослужащие в районе границы с Израилем
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Израильская операция в Ливане несет риски не только для региона. В европейских столицах одна за другой проходят акции против Тель-Авива, причем порой протест приобретает радикальные формы. В частности, были нападения на посольства. Но в ЕС не знают, как повлиять на ближневосточного союзника.

Протесты, взрывы и обстрел

В среду на рассвете в дипломатическом районе Копенгагена, у израильского посольства, прогремели два взрыва. Никто не пострадал, но территорию оцепили и прочесали. Находящуюся рядом еврейскую школу закрыли на весь день.
© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Копенгагене
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор признал инцидент "серьезным". Для относительно спокойной скандинавской страны теракты — редкость: предыдущий, в 2022-м, устроил этнический датчанин, наблюдавшийся у психиатров. До этого, в 2015-м, исламисты открыли огонь на встрече со шведским карикатуристом и у синагоги.
Расследование продолжается, пока ничего определенного сказать нельзя, подчеркнул Хуммельгор.
Днем ранее — атака на представительство Тель-Авива в Стокгольме. "Мы обнаружили следы, указывающие на стрельбу, но не хотим раскрывать следственные действия", — сообщили в полиции.
В Лондоне рядом с офисом премьер-министра состоялась массовая акция с лозунгами: "Руки прочь от Газы! Руки прочь от Ливана! Руки прочь от Ближнего Востока!". Одна из митингующих зажгла дымовую шашку, ее задержали. После этого манифестанты отказались расходиться в условленное время. Рассеяли их только после еще пяти арестов.
© AP Photo / Kin CheungПротестующие на пропалестинской демонстрации в Лондоне
Протестующие на пропалестинской демонстрации в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Протестующие на пропалестинской демонстрации в Лондоне
Сотни людей прошли маршем к посольствам Израиля в Стокгольме и Хельсинки. В Париже протестующие собрались у Фонтана невинных. Принесли плакаты: "Прекратите геноцид в Газе", "Бойкотируем Израиль". Одно из главных требований к властям — разорвать отношения с Тель-Авивом.

Несовпадающие позиции

Вашингтон рассматривает Израиль как форпост на Ближнем Востоке. И у либералов, и у "ястребов" тут консенсус. Спорят лишь о размерах помощи союзнику.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaАкция в поддержку Израиля в Вашингтоне
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне
Кроме того, США меньше, чем ЕС, подвержены миграционным рискам из-за ближневосточных войн — по понятным географическим причинам.
Но и ЕС не спешит как-то подействовать на Израиль. До сих пор нет совместного заявления по поводу обострения в Ливане.
Дипломаты и официальные лица понимают, что такая реакция "несодержательна и не в состоянии обеспечить реальный ответ".
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пытался было консолидировать партнеров, проведя в режиме видеоконференции переговоры глав МИД всех 27 стран. Но утвердить коммюнике не удалось. Среди тех, кто выразил несогласие, — Чехия, считающая это ограничением права Израиля на самооборону.
"Просто смешно: мы хотим влиять на ситуацию и быть посредниками, иметь вес в обсуждении, но не можем принять совместное заявление, потому что кто-то брезгует даже сдержанными формулировками", — оценил результат видеоконференции один из европейских дипломатов.
В итоге Боррель высказался, по сути, от самого себя. И тоже максимально размыто, шаблонно: призвал к прекращению огня с обеих сторон. "Суверенитет Израиля и Ливана должен быть гарантирован. Любое дальнейшее военное вмешательство резко ухудшит ситуацию", — сказал он.
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

От "позитивного" давления к "негативному"

"Не надо обманываться: возможности ЕС в этом случае действительно ограниченны, — говорит другой европейский дипломат. — У нас нет никаких рычагов воздействия".
Хотя Израиль находится лишь на 25-м месте среди торговых партнеров Евросоюза, арабские страны — гораздо ниже в этом списке. И в случае жестких экономических санкций "размен" не будет равнозначным. Есть и политический фактор: откровенное давление на Тель-Авив чревато ухудшением отношений с США.
Некоторые в ЕС, как и американцы, напрямую заинтересованы в активности ЦАХАЛ. В частности, французы, продающие израильтянам много оружия. За восемь лет Париж выдал 767 лицензий на такие поставки. В апреле одиннадцать неправительственных организаций обратились в суд, требуя это прекратить. Иск отклонили.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит приветствуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с женой Сарой
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит приветствуют премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит приветствуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с женой Сарой
Кое-что на Западе все же пытаются предпринять, контактируют с арабскими государствами. Ожидается, что встреча с лидерами стран Персидского залива состоится в середине октября, это может стать первым подобным саммитом.
"Все больше разговоров о "негативном" давлении в дополнение к "позитивному", которым мы так долго занимались", — отметил специальный представитель ЕС по ближневосточному мирному процессу Свен Купман, имея в виду Израиль. Это логично, иначе беспорядки в Европе усилятся. Однако никакой конкретики на этом направлении до сих пор не просматривается.
 
В миреИзраильЕвропаЛиванЖозеп БоррельЕвросоюзОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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