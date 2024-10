https://ria.ru/20241004/es-1976299268.html

В ЕС признали, что не могут повлиять на решение Израиля по Ирану, пишут СМИ

2024-10-04T08:56

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В ЕС признают, что мало чем могут повлиять на решение израильских властей по ответным мерам на атаку Ирана, нет никаких гарантий, что Израиль воздержится от ударов по иранской нефтяной или ядерной инфраструктуре, как того просит Запад, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов. "Один европейский дипломат сказал, что Израиль попросили воздержаться от атаки на нефтяную или ядерную инфраструктуру Ирана, но нет никаких гарантий, что страна выполнит эту просьбу", - пишет издание. Газета приводит слова высокопоставленного дипломата ЕС, который заявил, что его "удручает видеть, как мало мы можем повлиять на эти события". "Это привносит некоторый пессимизм, некоторый фатализм в наши обсуждения по этому вопросу", - добавил он. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддержать подобную атаку. При этом журнал New Yorker отмечал, что, несмотря на отказ Байдена поддержать нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, израильские ВВС все равно могут предпринять такую попытку. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, говоря о перспективе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, заявил в среду, что США выступают против любых действий, которые приведут к полноценной войне на Ближнем Востоке. Он также отметил, что США находятся на этапе обсуждения с Израилем возможного ответа на ракетную атаку Тегерана. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

