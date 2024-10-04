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СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2024
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15:05 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/energodar-1976386232.html
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2024
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре
Следователи следственного управления СК России по Запорожской области проводят оперативные мероприятия в связи со взрывом автомобиля в Энергодаре, сообщила... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:05
2024-10-04T15:05
происшествия
россия
запорожская область
энергодар
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Запорожской области проводят оперативные мероприятия в связи со взрывом автомобиля в Энергодаре, сообщила журналистам старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью СУ СК России по региону Кристина Волкова Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. "По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные для установления причастных к совершению данного преступления ",- сказала Волкова.
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россия
запорожская область
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происшествия, россия, запорожская область, энергодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Энергодар, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре

СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре

© Следственный комитет РоссииАвтомобиль, при подрыве которого в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС
Автомобиль, при подрыве которого в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Следственный комитет России
Автомобиль, при подрыве которого в Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Запорожской области проводят оперативные мероприятия в связи со взрывом автомобиля в Энергодаре, сообщила журналистам старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью СУ СК России по региону Кристина Волкова
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
"По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные для установления причастных к совершению данного преступления ",- сказала Волкова.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Директор ЗАЭС назвал убийство сотрудника бесчеловечным терактом
Вчера, 12:04
 
ПроисшествияРоссияЗапорожская областьЭнергодарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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