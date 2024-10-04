https://ria.ru/20241004/energodar-1976386232.html
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре - РИА Новости, 04.10.2024
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре
Следователи следственного управления СК России по Запорожской области проводят оперативные мероприятия в связи со взрывом автомобиля в Энергодаре, сообщила... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:05
2024-10-04T15:05
2024-10-04T15:05
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Запорожской области проводят оперативные мероприятия в связи со взрывом автомобиля в Энергодаре, сообщила журналистам старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью СУ СК России по региону Кристина Волкова Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. "По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные для установления причастных к совершению данного преступления ",- сказала Волкова.
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происшествия, россия, запорожская область, энергодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Энергодар, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре
СК проводит оперативные мероприятия после взрыва автомобиля в Энергодаре
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Следователи следственного управления СК России по Запорожской области проводят оперативные мероприятия в связи со взрывом автомобиля в Энергодаре, сообщила журналистам старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью СУ СК России по региону Кристина Волкова
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался. Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
"По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные для установления причастных к совершению данного преступления ",- сказала Волкова.