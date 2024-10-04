https://ria.ru/20241004/energodar-1976297139.html

Энергодар частично останется без света

Энергодар частично останется без света - РИА Новости, 04.10.2024

Энергодар частично останется без света

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар в пятницу частично останется без света из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:32

2024-10-04T08:32

2024-10-04T08:32

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар в пятницу частично останется без света из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации. "Сегодня, 4 октября, в связи с продолжением ремонтных работ ориентировочно с 7:30 до 15:00 будут обесточены III, V, VII микрорайоны города. Водоснабжение отключаться не будет", - говорится в сообщении. Ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил РИА Новости, что систематические удары ВСУ по городу имеют террористическую цель и направлены на ухудшение жизни в городе - попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения.

https://ria.ru/20241003/grossi-1976268798.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия