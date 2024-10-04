https://ria.ru/20241004/energodar-1976297139.html
Энергодар частично останется без света
Энергодар частично останется без света - РИА Новости, 04.10.2024
Энергодар частично останется без света
Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар в пятницу частично останется без света из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:32
2024-10-04T08:32
2024-10-04T08:32
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар в пятницу частично останется без света из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации. "Сегодня, 4 октября, в связи с продолжением ремонтных работ ориентировочно с 7:30 до 15:00 будут обесточены III, V, VII микрорайоны города. Водоснабжение отключаться не будет", - говорится в сообщении. Ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил РИА Новости, что систематические удары ВСУ по городу имеют террористическую цель и направлены на ухудшение жизни в городе - попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, происшествия
Вооруженные силы Украины, Происшествия
Энергодар частично останется без света
Энергодар частично останется без света из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар в пятницу частично останется без света из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации.
"Сегодня, 4 октября, в связи с продолжением ремонтных работ ориентировочно с 7:30 до 15:00 будут обесточены III, V, VII микрорайоны города. Водоснабжение отключаться не будет", - говорится в сообщении.
Ранее глава администрации Энергодара
Эдуард Сеновоз заявил РИА Новости, что систематические удары ВСУ по городу имеют террористическую цель и направлены на ухудшение жизни в городе - попытки сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения.