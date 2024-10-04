https://ria.ru/20241004/ekvador-1976291676.html
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов - РИА Новости, 04.10.2024
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов
Президент Эквадора Даниэль Нобоа в связи с внутренними беспорядками объявил чрезвычайное положение в шести из 24 провинций страны и столичном регионе. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:57
2024-10-04T06:57
2024-10-04T06:57
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гуаяс
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КИТО, 4 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа в связи с внутренними беспорядками объявил чрезвычайное положение в шести из 24 провинций страны и столичном регионе. "Объявить чрезвычайное положение в провинциях Гуаяс, Лос-Риос, Манаби, Орельяна, Санта-Елена, Эль-Оро и столичном округе Кито… в связи с серьезными внутренними беспорядками и внутренним вооруженным конфликтом", - говорится в указе, датированном 3 октября. Мера будет действовать в течение 60 дней. Среди прав, действие которых приостановлено на территориях, где введено чрезвычайное положение, - неприкосновенность жилища, тайна корреспонденции и свобода собраний. Это уже пятый раз в этом году, когда правительство объявляет чрезвычайное положение. Первый раз это произошло 8 января, когда заключенные захватили шесть тюрем.
https://ria.ru/20240816/ekvador-1966540449.html
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эквадор, гуаяс, кито, в мире
Эквадор, Гуаяс, Кито, В мире
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов
Президент Эквадора из-за внутренних конфликтов объявил режим ЧП в ряде регионов