Рейтинг@Mail.ru
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ekvador-1976291676.html
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов - РИА Новости, 04.10.2024
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов
Президент Эквадора Даниэль Нобоа в связи с внутренними беспорядками объявил чрезвычайное положение в шести из 24 провинций страны и столичном регионе. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:57
2024-10-04T06:57
эквадор
гуаяс
кито
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/95/923309559_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_781ae3144617f6f65d721ba379e11bb3.jpg
КИТО, 4 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа в связи с внутренними беспорядками объявил чрезвычайное положение в шести из 24 провинций страны и столичном регионе. "Объявить чрезвычайное положение в провинциях Гуаяс, Лос-Риос, Манаби, Орельяна, Санта-Елена, Эль-Оро и столичном округе Кито… в связи с серьезными внутренними беспорядками и внутренним вооруженным конфликтом", - говорится в указе, датированном 3 октября. Мера будет действовать в течение 60 дней. Среди прав, действие которых приостановлено на территориях, где введено чрезвычайное положение, - неприкосновенность жилища, тайна корреспонденции и свобода собраний. Это уже пятый раз в этом году, когда правительство объявляет чрезвычайное положение. Первый раз это произошло 8 января, когда заключенные захватили шесть тюрем.
https://ria.ru/20240816/ekvador-1966540449.html
эквадор
гуаяс
кито
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/95/923309559_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_f9ae7b57a78725930da16966ecdf646a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эквадор, гуаяс, кито, в мире
Эквадор, Гуаяс, Кито, В мире
В некоторых регионах Эквадора объявили режим ЧП из-за внутренних конфликтов

Президент Эквадора из-за внутренних конфликтов объявил режим ЧП в ряде регионов

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Эквадора на территории высшего военного училища. Архив
Флаг Эквадора на территории высшего военного училища. Архив - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Эквадора на территории высшего военного училища. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИТО, 4 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа в связи с внутренними беспорядками объявил чрезвычайное положение в шести из 24 провинций страны и столичном регионе.
«
"Объявить чрезвычайное положение в провинциях Гуаяс, Лос-Риос, Манаби, Орельяна, Санта-Елена, Эль-Оро и столичном округе Кито… в связи с серьезными внутренними беспорядками и внутренним вооруженным конфликтом", - говорится в указе, датированном 3 октября.
Мера будет действовать в течение 60 дней. Среди прав, действие которых приостановлено на территориях, где введено чрезвычайное положение, - неприкосновенность жилища, тайна корреспонденции и свобода собраний.
Это уже пятый раз в этом году, когда правительство объявляет чрезвычайное положение. Первый раз это произошло 8 января, когда заключенные захватили шесть тюрем.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Президент Эквадора обвинил вице-президента в предательстве
16 августа, 10:34
 
ЭквадорГуаясКитоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала