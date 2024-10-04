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"Карту" российского экспорта раскроют на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 04.10.2024
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10:53 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html
"Карту" российского экспорта раскроют на форуме "Сделано в России"
"Карту" российского экспорта раскроют на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 04.10.2024
"Карту" российского экспорта раскроют на форуме "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 14 октября проведет форум "Сделано в России", на котором, в частности, будет обсуждена дальнейшая траектория... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:53
2024-10-04T10:53
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
центр международной торговли
дмитрий киселев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 14 октября проведет форум "Сделано в России", на котором, в частности, будет обсуждена дальнейшая траектория развития экспорта и достижение стратегических целей, определенных президентом РФ, сообщает центр."Форум представит траекторию развития российского экспорта до 2030 года. Акценты будут расставлены на достижении стратегических целей развития России, которые определил президент РФ. Главные треки - это рынки, экспортный потенциал и направления развития экспорта; программа "Сделано в России" и продвижение за рубежом; инфраструктура ВЭД; международная кооперация и стратегические партнерства; развитие экспорта креативных индустрий; кадры для экспорта", - говорится в сообщении.Также на форуме будут рассмотрены основные сценарии развития российского экспорта, проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры сегодня, а также возможности преодоления выставленных барьеров и ограничений.Кроме того, участники обсудят, как сочетать различные меры поддержки для достижения наибольшего эффекта и какие направления наиболее перспективны для выхода на зарубежные рынки.Ответы на эти вопросы прозвучат на пленарной сессии форума "Карта российского экспорта. Маршрут построен" с участием генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, руководства федеральных министерств и экспортоориентированных компаний.Модератором выступит генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Форум состоится в Центре международной торговли в Москве. Участие бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), центр международной торговли, дмитрий киселев
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Центр международной торговли, Дмитрий Киселев

"Карту" российского экспорта раскроют на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 14 октября проведет форум "Сделано в России", на котором, в частности, будет обсуждена дальнейшая траектория развития экспорта и достижение стратегических целей, определенных президентом РФ, сообщает центр.
"Форум представит траекторию развития российского экспорта до 2030 года. Акценты будут расставлены на достижении стратегических целей развития России, которые определил президент РФ. Главные треки - это рынки, экспортный потенциал и направления развития экспорта; программа "Сделано в России" и продвижение за рубежом; инфраструктура ВЭД; международная кооперация и стратегические партнерства; развитие экспорта креативных индустрий; кадры для экспорта", - говорится в сообщении.
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Также на форуме будут рассмотрены основные сценарии развития российского экспорта, проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры сегодня, а также возможности преодоления выставленных барьеров и ограничений.
Кроме того, участники обсудят, как сочетать различные меры поддержки для достижения наибольшего эффекта и какие направления наиболее перспективны для выхода на зарубежные рынки.
Ответы на эти вопросы прозвучат на пленарной сессии форума "Карта российского экспорта. Маршрут построен" с участием генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, руководства федеральных министерств и экспортоориентированных компаний.
Модератором выступит генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Форум состоится в Центре международной торговли в Москве. Участие бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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