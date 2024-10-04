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В Москве эксперты обсудили актуальные вопросы медицинской диагностики
В Москве эксперты обсудили актуальные вопросы медицинской диагностики - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве эксперты обсудили актуальные вопросы медицинской диагностики
Актуальные вопросы лабораторной, лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностики обсудили ведущие специалисты на четвёртом Российском диагностическом... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-04T16:25
2024-10-04T16:25
2024-10-08T18:03
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Актуальные вопросы лабораторной, лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностики обсудили ведущие специалисты на четвёртом Российском диагностическом саммите в Москве. Саммит объединил более 12 тысяч специалистов из 32 стран, на мероприятиях, которые проходили со 2 по 4 октября выступили более 600 экспертов, сообщили организаторы мероприятия. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в ходе саммита подчеркнул, что мероприятие включает обширную научную программу с лекциями, круглыми столами, дискуссиями и мастер-классами с участием практиков в своей области. "Если специалист через 3-5 лет не развился в профессии, становится несколько стыдно. Я верю, что этот саммит станет важной ступенькой к прогрессу", - отметил Башанкаев. Помимо основных актуальных вопросов лабораторной, лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностики, в рамках саммита также обсуждались вопросы экспертного междисциплинарного взаимодействия и цифровизации диагностических отраслей здравоохранения. Президент Диагностической Медицинской Ассоциации "ДиаМА" Дмитрий Бурцев рассказал о важности непрерывного общения и обмена мнениями в данной области. "Диагностика переживает ренессанс, во многих методиках уже используется искусственный интеллект и с этим тоже нужно работать", - пояснил он. Эксперты в рамках саммита уделили внимание также и вопросам здорового образа жизни. Заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний медицинского научно-образовательного института МГУ им. М.В. Ломоносова Яна Орлова в ходе выступления на пленарной сессии сообщила, что наиболее эффективные методы борьбы со старением - это физическая активность, правильное питание и здоровый образ жизни.
https://ria.ru/20241005/abort-1976471830.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, госдума рф, общество
Москва, Госдума РФ, Общество
В Москве эксперты обсудили актуальные вопросы медицинской диагностики
В Москве ведущие эксперты обсудили актуальные вопросы медицинской диагностики
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Актуальные вопросы лабораторной, лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностики обсудили ведущие специалисты на четвёртом Российском диагностическом саммите в Москве.
Саммит объединил более 12 тысяч специалистов из 32 стран, на мероприятиях, которые проходили со 2 по 4 октября выступили более 600 экспертов, сообщили организаторы мероприятия.
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в ходе саммита подчеркнул, что мероприятие включает обширную научную программу с лекциями, круглыми столами, дискуссиями и мастер-классами с участием практиков в своей области.
"Если специалист через 3-5 лет не развился в профессии, становится несколько стыдно. Я верю, что этот саммит станет важной ступенькой к прогрессу", - отметил Башанкаев.
Помимо основных актуальных вопросов лабораторной, лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностики, в рамках саммита также обсуждались вопросы экспертного междисциплинарного взаимодействия и цифровизации диагностических отраслей здравоохранения.
Президент Диагностической Медицинской Ассоциации "ДиаМА" Дмитрий Бурцев рассказал о важности непрерывного общения и обмена мнениями в данной области.
"Диагностика переживает ренессанс, во многих методиках уже используется искусственный интеллект и с этим тоже нужно работать", - пояснил он.
Эксперты в рамках саммита уделили внимание также и вопросам здорового образа жизни. Заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний медицинского научно-образовательного института МГУ им. М.В. Ломоносова Яна Орлова в ходе выступления на пленарной сессии сообщила, что наиболее эффективные методы борьбы со старением - это физическая активность, правильное питание и здоровый образ жизни.