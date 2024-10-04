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В Екатеринбурге пресекли два канала незаконной миграции - РИА Новости, 04.10.2024
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10:50 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ekaterinburg-1976318101.html
В Екатеринбурге пресекли два канала незаконной миграции
В Екатеринбурге пресекли два канала незаконной миграции - РИА Новости, 04.10.2024
В Екатеринбурге пресекли два канала незаконной миграции
Управление ФСБ России по Свердловской области пресекло два канала незаконной миграции в Екатеринбурге, через которые в страну прибыли более 600 представителей... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:50
2024-10-04T10:50
россия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Управление ФСБ России по Свердловской области пресекло два канала незаконной миграции в Екатеринбурге, через которые в страну прибыли более 600 представителей из стран Восточной Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. Пресс-служба УФСБ уточнила, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность двух россиянок 44 и 45 лет, организовавших незаконное пребывание на территории страны иностранцев. За 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. "Прикрытием въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц. Результатом противоправной деятельности задержанных явилось незаконное пребывание на территории нашей страны более 600 представителей из стран Восточной Азии", – говорится в сообщении ведомства. Возбуждены и расследуются два уголовных дела по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html
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россия
екатеринбург
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россия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Екатеринбурге пресекли два канала незаконной миграции

ФСБ в Екатеринбурге пресекла два канала незаконной миграции из Восточной Азии

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Управление ФСБ России по Свердловской области пресекло два канала незаконной миграции в Екатеринбурге, через которые в страну прибыли более 600 представителей из стран Восточной Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
Пресс-служба УФСБ уточнила, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность двух россиянок 44 и 45 лет, организовавших незаконное пребывание на территории страны иностранцев. За 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов.
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"Прикрытием въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц. Результатом противоправной деятельности задержанных явилось незаконное пребывание на территории нашей страны более 600 представителей из стран Восточной Азии", – говорится в сообщении ведомства.
Возбуждены и расследуются два уголовных дела по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, добавили в пресс-службе.
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