https://ria.ru/20241004/ekaterinburg-1976318101.html

В Екатеринбурге пресекли два канала незаконной миграции

В Екатеринбурге пресекли два канала незаконной миграции - РИА Новости, 04.10.2024

В Екатеринбурге пресекли два канала незаконной миграции

Управление ФСБ России по Свердловской области пресекло два канала незаконной миграции в Екатеринбурге, через которые в страну прибыли более 600 представителей... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:50

2024-10-04T10:50

2024-10-04T10:50

россия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Управление ФСБ России по Свердловской области пресекло два канала незаконной миграции в Екатеринбурге, через которые в страну прибыли более 600 представителей из стран Восточной Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. Пресс-служба УФСБ уточнила, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность двух россиянок 44 и 45 лет, организовавших незаконное пребывание на территории страны иностранцев. За 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. "Прикрытием въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц. Результатом противоправной деятельности задержанных явилось незаконное пребывание на территории нашей страны более 600 представителей из стран Восточной Азии", – говорится в сообщении ведомства. Возбуждены и расследуются два уголовных дела по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html

https://ria.ru/20240627/migratsiya-1955949862.html

россия

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия