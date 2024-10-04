https://ria.ru/20241004/ek-1976370087.html

В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем

В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем - РИА Новости, 04.10.2024

В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем после решения ЕС... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:01

2024-10-04T14:01

2024-10-04T14:01

китай

германия

брюссель

кристиан линднер

урсула фон дер ляйен

фридрих мерц

евросоюз

хдс/хсс

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем после решения ЕС одобрить пошлины на ввоз произведённых в Китае электромобилей. "Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен не должна развязывать торговую войну с Китаем несмотря на голосование за возможные штрафные пошлины. Я призываю Фридриха Мерца (главу партии ХДС - ред.) объяснить своей коллеге по партии, что стоит на кону", - написал Линднер в социальной сети Х. Ранее в пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее комиссией пошлины на электромобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации.

https://ria.ru/20241004/poshliny-1976347071.html

китай

германия

брюссель

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китай, германия, брюссель, кристиан линднер, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, евросоюз, хдс/хсс, еврокомиссия