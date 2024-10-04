https://ria.ru/20241004/ek-1976370087.html
В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем
В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем - РИА Новости, 04.10.2024
В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем
Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем после решения ЕС... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:01
2024-10-04T14:01
2024-10-04T14:01
китай
германия
брюссель
кристиан линднер
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
евросоюз
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем после решения ЕС одобрить пошлины на ввоз произведённых в Китае электромобилей. "Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен не должна развязывать торговую войну с Китаем несмотря на голосование за возможные штрафные пошлины. Я призываю Фридриха Мерца (главу партии ХДС - ред.) объяснить своей коллеге по партии, что стоит на кону", - написал Линднер в социальной сети Х. Ранее в пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее комиссией пошлины на электромобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации.
https://ria.ru/20241004/poshliny-1976347071.html
китай
германия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, германия, брюссель, кристиан линднер, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, евросоюз, хдс/хсс, еврокомиссия
Китай, Германия, Брюссель, Кристиан Линднер, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Евросоюз, ХДС/ХСС, Еврокомиссия
В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем
Минфин Германии призвал фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем