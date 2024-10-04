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В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем - РИА Новости, 04.10.2024
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14:01 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ek-1976370087.html
В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем
В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем - РИА Новости, 04.10.2024
В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем
Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем после решения ЕС... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:01
2024-10-04T14:01
китай
германия
брюссель
кристиан линднер
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
евросоюз
хдс/хсс
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем после решения ЕС одобрить пошлины на ввоз произведённых в Китае электромобилей. "Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен не должна развязывать торговую войну с Китаем несмотря на голосование за возможные штрафные пошлины. Я призываю Фридриха Мерца (главу партии ХДС - ред.) объяснить своей коллеге по партии, что стоит на кону", - написал Линднер в социальной сети Х. Ранее в пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее комиссией пошлины на электромобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации.
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китай, германия, брюссель, кристиан линднер, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, евросоюз, хдс/хсс, еврокомиссия
Китай, Германия, Брюссель, Кристиан Линднер, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Евросоюз, ХДС/ХСС, Еврокомиссия
В ФРГ призвали главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с Китаем

Минфин Германии призвал фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не развязывать торговую войну с Китаем после решения ЕС одобрить пошлины на ввоз произведённых в Китае электромобилей.
"Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен не должна развязывать торговую войну с Китаем несмотря на голосование за возможные штрафные пошлины. Я призываю Фридриха Мерца (главу партии ХДС - ред.) объяснить своей коллеге по партии, что стоит на кону", - написал Линднер в социальной сети Х.
Ранее в пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее комиссией пошлины на электромобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая
Вчера, 12:41
 
КитайГерманияБрюссельКристиан ЛинднерУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцЕвросоюзХДС/ХССЕврокомиссия
 
 
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