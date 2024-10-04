https://ria.ru/20241004/durov-1976455980.html

Дуров показал фото со старшей дочерью

Дуров показал фото со старшей дочерью - РИА Новости, 04.10.2024

Дуров показал фото со старшей дочерью

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал "ностальгический пост" и в шутку заявил, что его старшая дочь в 2013 году была реальным "мозговым центром", стоявшим РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:53

2024-10-04T21:53

2024-10-04T22:25

технологии

франция

париж

павел дуров

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал "ностальгический пост" и в шутку заявил, что его старшая дочь в 2013 году была реальным "мозговым центром", стоявшим за созданием мессенджера. "В то время как мы терпеливо ждем, пока Google одобрит новое обновление Telegram, отвлечемся на то, чтобы немного поностальгировать. Вот летом 2013 года моя старшая дочь проводит мне инструктаж о том, как запускать Telegram. Она мозговой центр, который стоит за всем этим, друзья", — написал он.Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Инцидент вызвал широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240825/durov_frantsiya-1968304812.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, google