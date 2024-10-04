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Дуров показал фото со старшей дочерью - РИА Новости, 04.10.2024
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21:53 04.10.2024 (обновлено: 22:25 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/durov-1976455980.html
Дуров показал фото со старшей дочерью
Дуров показал фото со старшей дочерью - РИА Новости, 04.10.2024
Дуров показал фото со старшей дочерью
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал "ностальгический пост" и в шутку заявил, что его старшая дочь в 2013 году была реальным "мозговым центром", стоявшим РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:53
2024-10-04T22:25
технологии
франция
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал "ностальгический пост" и в шутку заявил, что его старшая дочь в 2013 году была реальным "мозговым центром", стоявшим за созданием мессенджера. &quot;В то время как мы терпеливо ждем, пока Google одобрит новое обновление Telegram, отвлечемся на то, чтобы немного поностальгировать. Вот летом 2013 года моя старшая дочь проводит мне инструктаж о том, как запускать Telegram. Она мозговой центр, который стоит за всем этим, друзья&quot;, — написал он.Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Инцидент вызвал широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, google
Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Google
Дуров показал фото со старшей дочерью

Дуров показал фото старшей дочери и в шутку назвал ее мозговым центром Telegram

© Фото : Telegram-канал Павла ДуроваПавел Дуров со старшей дочерью
Павел Дуров со старшей дочерью - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Telegram-канал Павла Дурова
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал "ностальгический пост" и в шутку заявил, что его старшая дочь в 2013 году была реальным "мозговым центром", стоявшим за созданием мессенджера.
«

"В то время как мы терпеливо ждем, пока Google одобрит новое обновление Telegram, отвлечемся на то, чтобы немного поностальгировать. Вот летом 2013 года моя старшая дочь проводит мне инструктаж о том, как запускать Telegram. Она мозговой центр, который стоит за всем этим, друзья", — написал он.

© Фото : Telegram-канал Павла ДуроваПавел Дуров со старшей дочерью
Павел Дуров со старшей дочерью - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Telegram-канал Павла Дурова
Павел Дуров со старшей дочерью
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Инцидент вызвал широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Вечером 28 августа предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Дурову припомнили высказывание о Франции
25 августа, 03:42
 
ТехнологииФранцияПарижПавел ДуровTelegramGoogle
 
 
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