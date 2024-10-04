https://ria.ru/20241004/durov-1976455980.html
Дуров показал фото со старшей дочерью
Дуров показал фото со старшей дочерью - РИА Новости, 04.10.2024
Дуров показал фото со старшей дочерью
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал "ностальгический пост" и в шутку заявил, что его старшая дочь в 2013 году была реальным "мозговым центром", стоявшим РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:53
2024-10-04T21:53
2024-10-04T22:25
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал "ностальгический пост" и в шутку заявил, что его старшая дочь в 2013 году была реальным "мозговым центром", стоявшим за созданием мессенджера. "В то время как мы терпеливо ждем, пока Google одобрит новое обновление Telegram, отвлечемся на то, чтобы немного поностальгировать. Вот летом 2013 года моя старшая дочь проводит мне инструктаж о том, как запускать Telegram. Она мозговой центр, который стоит за всем этим, друзья", — написал он.Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Инцидент вызвал широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240825/durov_frantsiya-1968304812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, google
Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Google
Дуров показал фото со старшей дочерью
Дуров показал фото старшей дочери и в шутку назвал ее мозговым центром Telegram