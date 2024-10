https://ria.ru/20241004/durov-1976319752.html

Болгар рассказала, какими были ее отношения с Дуровым

Ирина Болгар опровергла слова представителя Павла Дурова газете New York Times о том, что она и основатель Telegram не были парой. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:07

2024-10-04T11:07

2024-10-04T11:08

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973466003_0:211:768:643_1920x0_80_0_0_41328a99449309aa2ce491145c230132.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ирина Болгар опровергла слова представителя Павла Дурова газете New York Times о том, что она и основатель Telegram не были парой. Ранее газета New York Times сообщила, что представитель основателя Павла Дурова отрицает, что он и мать его детей Ирина Болгар были парой. "Касаемо статьи, опубликованной New York Times сегодня. Я уже предоставила журналистам New York Times все доказательства, которые у меня есть, чтобы опровергнуть ложные комментарии представителя Дурова", - написала Болгар в соцсети Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Болгар, в частности, заявила, что у нее есть переписка, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

2024

