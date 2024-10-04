Болгар рассказала, какими были ее отношения с Дуровым
Ирина Болгар опровергла слова представителя Дурова о том, что они не были парой
© @missbolgarИрина Болгар
© @missbolgar
Ирина Болгар. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ирина Болгар опровергла слова представителя Павла Дурова газете New York Times о том, что она и основатель Telegram не были парой.
Ранее газета New York Times сообщила, что представитель основателя Павла Дурова отрицает, что он и мать его детей Ирина Болгар были парой.
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"Касаемо статьи, опубликованной New York Times сегодня. Я уже предоставила журналистам New York Times все доказательства, которые у меня есть, чтобы опровергнуть ложные комментарии представителя Дурова", - написала Болгар в соцсети Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Болгар, в частности, заявила, что у нее есть переписка, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными.
Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская