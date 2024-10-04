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Болгар рассказала, какими были ее отношения с Дуровым - РИА Новости, 04.10.2024
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11:07 04.10.2024 (обновлено: 11:08 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/durov-1976319752.html
Болгар рассказала, какими были ее отношения с Дуровым
Болгар рассказала, какими были ее отношения с Дуровым - РИА Новости, 04.10.2024
Болгар рассказала, какими были ее отношения с Дуровым
Ирина Болгар опровергла слова представителя Павла Дурова газете New York Times о том, что она и основатель Telegram не были парой. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:07
2024-10-04T11:08
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ирина Болгар опровергла слова представителя Павла Дурова газете New York Times о том, что она и основатель Telegram не были парой. Ранее газета New York Times сообщила, что представитель основателя Павла Дурова отрицает, что он и мать его детей Ирина Болгар были парой. "Касаемо статьи, опубликованной New York Times сегодня. Я уже предоставила журналистам New York Times все доказательства, которые у меня есть, чтобы опровергнуть ложные комментарии представителя Дурова", - написала Болгар в соцсети Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Болгар, в частности, заявила, что у нее есть переписка, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240925/durov-1974711687.html
https://ria.ru/20241004/durov-1968735141.html
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технологии, болгар, париж, франция, павел дуров, ирина болгар, telegram, facebook, politico, задержание павла дурова во франции, россия
Технологии, Болгар, Париж, Франция, Павел Дуров, Ирина Болгар, Telegram, Facebook, Politico, Задержание Павла Дурова во Франции, Россия
Болгар рассказала, какими были ее отношения с Дуровым

Ирина Болгар опровергла слова представителя Дурова о том, что они не были парой

© @missbolgarИрина Болгар
Ирина Болгар - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© @missbolgar
Ирина Болгар. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ирина Болгар опровергла слова представителя Павла Дурова газете New York Times о том, что она и основатель Telegram не были парой.
Ранее газета New York Times сообщила, что представитель основателя Павла Дурова отрицает, что он и мать его детей Ирина Болгар были парой.
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"Касаемо статьи, опубликованной New York Times сегодня. Я уже предоставила журналистам New York Times все доказательства, которые у меня есть, чтобы опровергнуть ложные комментарии представителя Дурова", - написала Болгар в соцсети Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Болгар, в частности, заявила, что у нее есть переписка, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными.
Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 16:48
 
ТехнологииБолгарПарижФранцияПавел ДуровИрина БолгарTelegramFacebookPoliticoЗадержание Павла Дурова во ФранцииРоссия
 
 
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