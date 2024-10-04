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В ДТП в Чувашии пострадали 13 человек - РИА Новости, 04.10.2024
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10:19 04.10.2024 (обновлено: 10:41 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/dtp-1976312086.html
В ДТП в Чувашии пострадали 13 человек
В ДТП в Чувашии пострадали 13 человек - РИА Новости, 04.10.2024
В ДТП в Чувашии пострадали 13 человек
Тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом под Чебоксарами, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:19
2024-10-04T10:41
происшествия
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом под Чебоксарами, сообщает МВД Чувашии. ДТП произошло в пятницу около 8.35 мск на 635 километре трассы М-7 возле населенного пункта Вурманкасы в пригороде Чебоксар. "Грузовик столкнулся с микроавтобусом пригородного маршрута № 242. От сильного удара сзади пассажирское транспортное средство легло набок. По предварительным данным, в момент столкновения в салоне автобуса находился 21 человек, в аварии пострадало 13, в том числе 9-летний ребенок. Прибывшие экипажи скорой сразу же начали оказывать помощь пострадавшим, нескольким из них, включая несовершеннолетнего, потребуется госпитализация", - говорится в сообщении. Экипажи Госавтоинспекции и спасатели продолжают работать на месте ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются. Водители освидетельствованы, они трезвы.Как уточняет прокуратура Чувашии, маршрутный автобус Ford, подъезжая к остановке, притормозил перед пешеходным переходом."В этот момент в заднюю часть маршрутки врезался грузовой автомобиль Shacman, двигавшийся в попутном направлении", - отмечается в сообщении.Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с маршрутным автобусом.
https://ria.ru/20241003/moskva-1976227955.html
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происшествия, чебоксары
Происшествия, Чебоксары
В ДТП в Чувашии пострадали 13 человек

В ДТП с микроавтобусом в Чувашии пострадали 13 человек, включая ребенка

© Фото : ГУ МВД по Чувашской РеспубликеДТП с маршрутным микроавтобусом возле населенного пункта Вурманкасы Чебоксарского округа
ДТП с маршрутным микроавтобусом возле населенного пункта Вурманкасы Чебоксарского округа - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : ГУ МВД по Чувашской Республике
ДТП с маршрутным микроавтобусом возле населенного пункта Вурманкасы Чебоксарского округа
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом под Чебоксарами, сообщает МВД Чувашии.
ДТП произошло в пятницу около 8.35 мск на 635 километре трассы М-7 возле населенного пункта Вурманкасы в пригороде Чебоксар.
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"Грузовик столкнулся с микроавтобусом пригородного маршрута № 242. От сильного удара сзади пассажирское транспортное средство легло набок. По предварительным данным, в момент столкновения в салоне автобуса находился 21 человек, в аварии пострадало 13, в том числе 9-летний ребенок. Прибывшие экипажи скорой сразу же начали оказывать помощь пострадавшим, нескольким из них, включая несовершеннолетнего, потребуется госпитализация", - говорится в сообщении.
Экипажи Госавтоинспекции и спасатели продолжают работать на месте ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются. Водители освидетельствованы, они трезвы.
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Как уточняет прокуратура Чувашии, маршрутный автобус Ford, подъезжая к остановке, притормозил перед пешеходным переходом.
"В этот момент в заднюю часть маршрутки врезался грузовой автомобиль Shacman, двигавшийся в попутном направлении", - отмечается в сообщении.
Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с маршрутным автобусом.
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