https://ria.ru/20241004/dtp-1976312086.html

В ДТП в Чувашии пострадали 13 человек

В ДТП в Чувашии пострадали 13 человек - РИА Новости, 04.10.2024

В ДТП в Чувашии пострадали 13 человек

Тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом под Чебоксарами, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:19

2024-10-04T10:19

2024-10-04T10:41

происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом под Чебоксарами, сообщает МВД Чувашии. ДТП произошло в пятницу около 8.35 мск на 635 километре трассы М-7 возле населенного пункта Вурманкасы в пригороде Чебоксар. "Грузовик столкнулся с микроавтобусом пригородного маршрута № 242. От сильного удара сзади пассажирское транспортное средство легло набок. По предварительным данным, в момент столкновения в салоне автобуса находился 21 человек, в аварии пострадало 13, в том числе 9-летний ребенок. Прибывшие экипажи скорой сразу же начали оказывать помощь пострадавшим, нескольким из них, включая несовершеннолетнего, потребуется госпитализация", - говорится в сообщении. Экипажи Госавтоинспекции и спасатели продолжают работать на месте ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются. Водители освидетельствованы, они трезвы.Как уточняет прокуратура Чувашии, маршрутный автобус Ford, подъезжая к остановке, притормозил перед пешеходным переходом."В этот момент в заднюю часть маршрутки врезался грузовой автомобиль Shacman, двигавшийся в попутном направлении", - отмечается в сообщении.Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с маршрутным автобусом.

https://ria.ru/20241003/moskva-1976227955.html

https://ria.ru/20241002/moskva-1976046711.html

https://ria.ru/20241002/moskva-1976043642.html

чебоксары

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чебоксары