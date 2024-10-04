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Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде - РИА Новости, 04.10.2024
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14:03 04.10.2024 (обновлено: 18:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976370406.html
Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде
Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде - РИА Новости, 04.10.2024
Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде
Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, привезли в Троицкий суд Москвы, сообщили... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:03
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, привезли в Троицкий суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде."Обвиняемые доставлены в суд", - сказал собеседник агентства.Как ожидается, заседание по избранию меры пресечения начнется в ближайшее время.Блогерам Валерии и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщила ранее прокуратура Москвы
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происшествия, москва, артем чекалин
Происшествия, Москва, Артем Чекалин
Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде

Чекалиных привезли в Троицкий суд Москвы, который изберет им меру пресечения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с бывшим супругом Артемом
Блогер Валерия Чекалина с бывшим супругом Артемом - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина с бывшим супругом Артемом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, привезли в Троицкий суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
"Обвиняемые доставлены в суд", - сказал собеседник агентства.
Как ожидается, заседание по избранию меры пресечения начнется в ближайшее время.
Блогерам Валерии и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщила ранее прокуратура Москвы
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Источник: блогер Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей
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ПроисшествияМоскваАртем Чекалин
 
 
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