https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976370406.html

Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде

Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде - РИА Новости, 04.10.2024

Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, привезли в Троицкий суд Москвы, сообщили... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:03

2024-10-04T14:03

2024-10-04T18:43

происшествия

москва

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов, привезли в Троицкий суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде."Обвиняемые доставлены в суд", - сказал собеседник агентства.Как ожидается, заседание по избранию меры пресечения начнется в ближайшее время.Блогерам Валерии и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщила ранее прокуратура Москвы

https://ria.ru/20241002/kosenko-1975867816.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, артем чекалин