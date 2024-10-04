https://ria.ru/20241004/burya-1976298197.html

На Земле 4 октября начнется магнитная буря

На Земле 4 октября начнется магнитная буря - РИА Новости, 04.10.2024

На Земле 4 октября начнется магнитная буря

Магнитные бури после двух мощных вспышек на Солнце начнутся на Земле около полудня 4 октября и достигнут 2-3 баллов по 5-балльной шкале, их продолжительность... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:48

2024-10-04T08:48

2024-10-04T09:04

земля

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Магнитные бури после двух мощных вспышек на Солнце начнутся на Земле около полудня 4 октября и достигнут 2-3 баллов по 5-балльной шкале, их продолжительность может составить до четырех суток, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Вероятность бурь высшего пятого уровня оценивается как 8 %. Общая продолжительность геомагнитных событий может составить до 4 суток. В этот период возможны 2 или 3 ночи сильных полярных сияний подряд", - сказал Богачев.По его словам, ученые уточнили времена прихода к Земле двух выбросов массы, сформированных в результате супервспышек 2 и 3 октября (которые достигли баллов X7.1 и X9.1). Согласно основной мировой математической модели, ядро первого выброса придёт к планете 4 октября около полудня по московскому времени, рассказал руководитель лаборатории. Это вызовет длительные магнитные бури уровня от 2 до 3 по 5-бальной шкале."Наиболее крупным по оценкам, однако, является второе облако плазмы, образованное вчерашней рекордной солнечной вспышкой. Согласно расчетам, оно столкнется с магнитным полем Земли завтра около 17 часов по московскому времени, на фоне всё ещё продолжающихся геомагнитных возмущений от первого удара. В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня 3 с отдельными всплесками до 4", - также добавил Богачев.

https://ria.ru/20241003/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, космос - риа наука