https://ria.ru/20241004/burya-1976298197.html
На Земле 4 октября начнется магнитная буря
На Земле 4 октября начнется магнитная буря - РИА Новости, 04.10.2024
На Земле 4 октября начнется магнитная буря
Магнитные бури после двух мощных вспышек на Солнце начнутся на Земле около полудня 4 октября и достигнут 2-3 баллов по 5-балльной шкале, их продолжительность... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:48
2024-10-04T08:48
2024-10-04T09:04
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Магнитные бури после двух мощных вспышек на Солнце начнутся на Земле около полудня 4 октября и достигнут 2-3 баллов по 5-балльной шкале, их продолжительность может составить до четырех суток, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Вероятность бурь высшего пятого уровня оценивается как 8 %. Общая продолжительность геомагнитных событий может составить до 4 суток. В этот период возможны 2 или 3 ночи сильных полярных сияний подряд", - сказал Богачев.По его словам, ученые уточнили времена прихода к Земле двух выбросов массы, сформированных в результате супервспышек 2 и 3 октября (которые достигли баллов X7.1 и X9.1). Согласно основной мировой математической модели, ядро первого выброса придёт к планете 4 октября около полудня по московскому времени, рассказал руководитель лаборатории. Это вызовет длительные магнитные бури уровня от 2 до 3 по 5-бальной шкале."Наиболее крупным по оценкам, однако, является второе облако плазмы, образованное вчерашней рекордной солнечной вспышкой. Согласно расчетам, оно столкнется с магнитным полем Земли завтра около 17 часов по московскому времени, на фоне всё ещё продолжающихся геомагнитных возмущений от первого удара. В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня 3 с отдельными всплесками до 4", - также добавил Богачев.
https://ria.ru/20241003/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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земля, космос - риа наука
Земля, Космос - РИА Наука
На Земле 4 октября начнется магнитная буря
На Земле 4 октября начнется магнитная буря, которая продлится до четырех суток
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Магнитные бури после двух мощных вспышек на Солнце начнутся на Земле около полудня 4 октября и достигнут 2-3 баллов по 5-балльной шкале, их продолжительность может составить до четырех суток, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Вероятность бурь высшего пятого уровня оценивается как 8 %. Общая продолжительность геомагнитных событий может составить до 4 суток. В этот период возможны 2 или 3 ночи сильных полярных сияний подряд", - сказал Богачев.
По его словам, ученые уточнили времена прихода к Земле двух выбросов массы, сформированных в результате супервспышек 2 и 3 октября (которые достигли баллов X7.1 и X9.1). Согласно основной мировой математической модели, ядро первого выброса придёт к планете 4 октября около полудня по московскому времени, рассказал руководитель лаборатории. Это вызовет длительные магнитные бури уровня от 2 до 3 по 5-бальной шкале.
"Наиболее крупным по оценкам, однако, является второе облако плазмы, образованное вчерашней рекордной солнечной вспышкой. Согласно расчетам, оно столкнется с магнитным полем Земли завтра около 17 часов по московскому времени, на фоне всё ещё продолжающихся геомагнитных возмущений от первого удара. В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня 3 с отдельными всплесками до 4", - также добавил Богачев.