https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html

"Ростех" рассказал, как бронежилет "Оберег" спас жизнь солдату в зоне СВО

"Ростех" рассказал, как бронежилет "Оберег" спас жизнь солдату в зоне СВО - РИА Новости, 04.10.2024

"Ростех" рассказал, как бронежилет "Оберег" спас жизнь солдату в зоне СВО

Бронежилет "Оберег" спас жизнь военнослужащего в ходе специальной военной операции, сообщила госкорпорация "Ростех" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:36

2024-10-04T19:36

2024-10-04T20:11

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростех

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бронежилет "Оберег" спас жизнь военнослужащего в ходе специальной военной операции, сообщила госкорпорация "Ростех" в Telegram-канале. "Российские военнослужащие рассказали, что в ходе штурма крупный осколок боеприпаса попал в бойца. Он ударил в заднюю плиту бронежилета. Она пострадала, не была пробита. Солдат, хоть и получил травму ребер, остался жив", — говорится в публикации.Военнослужащий попросил госкорпорацию помочь с заменой поврежденной плиты, там заверили, что в ближайшее время изделие отправят на фронт.Как сообщил сообщил Павел Павленко, гендиректор входящего в "Ростех" предприятия "Октава", которое производит бронежилеты, экипировка может выдержать попадание даже крупных осколков, потому что ее делают с запасом прочности выше требований ГОСТа.На испытаниях "Оберег" обошел по прочности китайский и американский образцы. Недавно бронежилет вновь подтвердил защитные свойства, выдержав очередь из пулемета с патронами 7,62 на 54 миллиметра.

https://ria.ru/20240603/bronezhilety-1950085900.html

https://ria.ru/20240812/bronya-1965648217.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, ростех