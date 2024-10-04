https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html
"Ростех" рассказал, как бронежилет "Оберег" спас жизнь солдату в зоне СВО
"Ростех" рассказал, как бронежилет "Оберег" спас жизнь солдату в зоне СВО - РИА Новости, 04.10.2024
"Ростех" рассказал, как бронежилет "Оберег" спас жизнь солдату в зоне СВО
Бронежилет "Оберег" спас жизнь военнослужащего в ходе специальной военной операции, сообщила госкорпорация "Ростех" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:36
2024-10-04T19:36
2024-10-04T20:11
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бронежилет "Оберег" спас жизнь военнослужащего в ходе специальной военной операции, сообщила госкорпорация "Ростех" в Telegram-канале. "Российские военнослужащие рассказали, что в ходе штурма крупный осколок боеприпаса попал в бойца. Он ударил в заднюю плиту бронежилета. Она пострадала, не была пробита. Солдат, хоть и получил травму ребер, остался жив", — говорится в публикации.Военнослужащий попросил госкорпорацию помочь с заменой поврежденной плиты, там заверили, что в ближайшее время изделие отправят на фронт.Как сообщил сообщил Павел Павленко, гендиректор входящего в "Ростех" предприятия "Октава", которое производит бронежилеты, экипировка может выдержать попадание даже крупных осколков, потому что ее делают с запасом прочности выше требований ГОСТа.На испытаниях "Оберег" обошел по прочности китайский и американский образцы. Недавно бронежилет вновь подтвердил защитные свойства, выдержав очередь из пулемета с патронами 7,62 на 54 миллиметра.
https://ria.ru/20240603/bronezhilety-1950085900.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Ростех
"Ростех" рассказал, как бронежилет "Оберег" спас жизнь солдату в зоне СВО
"Ростех": бронежилет "Оберег" подтвердил защитные свойства, остановив осколок
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Бронежилет "Оберег" спас жизнь военнослужащего в ходе специальной военной операции, сообщила госкорпорация "Ростех" в Telegram-канале
.
"Российские военнослужащие рассказали, что в ходе штурма крупный осколок боеприпаса попал в бойца. Он ударил в заднюю плиту бронежилета. Она пострадала, не была пробита. Солдат, хоть и получил травму ребер, остался жив", — говорится в публикации.
Военнослужащий попросил госкорпорацию помочь с заменой поврежденной плиты, там заверили, что в ближайшее время изделие отправят на фронт.
Как сообщил сообщил Павел Павленко, гендиректор входящего в "Ростех" предприятия "Октава", которое производит бронежилеты, экипировка может выдержать попадание даже крупных осколков, потому что ее делают с запасом прочности выше требований ГОСТа.
На испытаниях "Оберег" обошел по прочности китайский и американский образцы. Недавно бронежилет вновь подтвердил защитные свойства, выдержав очередь из пулемета с патронами 7,62 на 54 миллиметра.