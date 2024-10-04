https://ria.ru/20241004/britanija-1976440692.html

Великобритания отложила установление таможенного контроля за импортом из ЕС

Великобритания отложила установление таможенного контроля за импортом из ЕС - РИА Новости, 04.10.2024

Великобритания отложила установление таможенного контроля за импортом из ЕС

Великобритания в очередной раз перенесла срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из Евросоюза - на этот раз на конец января 2025... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:31

2024-10-04T19:31

2024-10-04T19:31

великобритания

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Великобритания в очередной раз перенесла срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из Евросоюза - на этот раз на конец января 2025 года, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя британской таможни. Как пишет издание, британское правительство планировало ввести декларации безопасности для импорта из ЕС 31 октября. К тому же сроку планировалось представить "Единое торговое окно" (Single Trade Window) - платформу, которая позволяла бы импортерам и экспортерам подавать все необходимые документы в цифровом виде и в одном месте, однако сейчас, по данным таможни, она только на этапе тестирования. "Декларации будут представлены 31 января 2025 года", - приводит издание слова представителя британского Управления по налоговым и таможенным сборам. По словам одного из представителей бизнеса, правительство до сих пор не представило никаких рекомендаций и не объяснило, как именно эта платформа будет работать. "Это означает, что Великобритания продолжит еще три месяца пропускать товары из ЕС без сертификатов безопасности", - отмечает издание. В мае Национальное финансово-контрольное управление Великобритании (NAO) подсчитало, что правительство Великобритании, которое уже пять раз переносило срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из ЕС в страну, потратит как минимум 4,7 миллиарда фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов) на перестройку своей таможенной системы после выхода из ЕС. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.

https://ria.ru/20240730/velikobritaniya-1962801162.html

https://ria.ru/20240326/britaniya-1935790976.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, евросоюз, в мире