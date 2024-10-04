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Великобритания отложила установление таможенного контроля за импортом из ЕС - РИА Новости, 04.10.2024
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19:31 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/britanija-1976440692.html
Великобритания отложила установление таможенного контроля за импортом из ЕС
Великобритания отложила установление таможенного контроля за импортом из ЕС - РИА Новости, 04.10.2024
Великобритания отложила установление таможенного контроля за импортом из ЕС
Великобритания в очередной раз перенесла срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из Евросоюза - на этот раз на конец января 2025... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:31
2024-10-04T19:31
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Великобритания в очередной раз перенесла срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из Евросоюза - на этот раз на конец января 2025 года, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя британской таможни. Как пишет издание, британское правительство планировало ввести декларации безопасности для импорта из ЕС 31 октября. К тому же сроку планировалось представить "Единое торговое окно" (Single Trade Window) - платформу, которая позволяла бы импортерам и экспортерам подавать все необходимые документы в цифровом виде и в одном месте, однако сейчас, по данным таможни, она только на этапе тестирования. "Декларации будут представлены 31 января 2025 года", - приводит издание слова представителя британского Управления по налоговым и таможенным сборам. По словам одного из представителей бизнеса, правительство до сих пор не представило никаких рекомендаций и не объяснило, как именно эта платформа будет работать. "Это означает, что Великобритания продолжит еще три месяца пропускать товары из ЕС без сертификатов безопасности", - отмечает издание. В мае Национальное финансово-контрольное управление Великобритании (NAO) подсчитало, что правительство Великобритании, которое уже пять раз переносило срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из ЕС в страну, потратит как минимум 4,7 миллиарда фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов) на перестройку своей таможенной системы после выхода из ЕС. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
https://ria.ru/20240730/velikobritaniya-1962801162.html
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великобритания, евросоюз, в мире
Великобритания, Евросоюз, В мире
Великобритания отложила установление таможенного контроля за импортом из ЕС

Politico: Британия перенесла срок таможенного контроля за импортом товаров из ЕС

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Великобритания в очередной раз перенесла срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из Евросоюза - на этот раз на конец января 2025 года, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя британской таможни.
Как пишет издание, британское правительство планировало ввести декларации безопасности для импорта из ЕС 31 октября. К тому же сроку планировалось представить "Единое торговое окно" (Single Trade Window) - платформу, которая позволяла бы импортерам и экспортерам подавать все необходимые документы в цифровом виде и в одном месте, однако сейчас, по данным таможни, она только на этапе тестирования.
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"Декларации будут представлены 31 января 2025 года", - приводит издание слова представителя британского Управления по налоговым и таможенным сборам.
По словам одного из представителей бизнеса, правительство до сих пор не представило никаких рекомендаций и не объяснило, как именно эта платформа будет работать.
"Это означает, что Великобритания продолжит еще три месяца пропускать товары из ЕС без сертификатов безопасности", - отмечает издание.
В мае Национальное финансово-контрольное управление Великобритании (NAO) подсчитало, что правительство Великобритании, которое уже пять раз переносило срок установления полного таможенного контроля за импортом товаров из ЕС в страну, потратит как минимум 4,7 миллиарда фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов) на перестройку своей таможенной системы после выхода из ЕС.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
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