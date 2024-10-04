https://ria.ru/20241004/bpla-1976348629.html

В Курской области сбили три беспилотника самолетного типа

В Курской области сбили три беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 04.10.2024

В Курской области сбили три беспилотника самолетного типа

Три украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области днём в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:46

2024-10-04T12:46

2024-10-04T12:48

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Три украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области днём в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал о том, что силы ПВО сбили две украинские ракеты."В курском небе сбиты три украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!!" — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976294440.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, безопасность