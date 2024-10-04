https://ria.ru/20241004/bpla-1976348629.html
В Курской области сбили три беспилотника самолетного типа
В Курской области сбили три беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 04.10.2024
В Курской области сбили три беспилотника самолетного типа
Три украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области днём в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:46
2024-10-04T12:46
2024-10-04T12:48
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Три украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области днём в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал о том, что силы ПВО сбили две украинские ракеты."В курском небе сбиты три украинских БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!!" — сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976294440.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области сбили три беспилотника самолетного типа
В Курской области сбили три украинских БПЛА самолетного типа