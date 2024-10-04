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США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
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10:06 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976308589.html
США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников
США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников
Кураторы из США и Великобритании по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:06
2024-10-04T10:06
в мире
киев
сша
великобритания
александр бортников
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снг
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Кураторы из США и Великобритании по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Отдельно затрону тему Украины. Всем очевидны катастрофические последствия ситуации, когда жители целой страны оказываются в заложниках у Запада и поставленного им марионеточного режима. Кураторы в Вашингтоне и Лондоне по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, который реально мог быть достигнут ещё весной 2022 года", - сказал Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. "С другой стороны, сам Зеленский, отменивший проведение президентских выборов в стране, понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий", - добавил он.
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976304543.html
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в мире, киев, сша, великобритания, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Киев, США, Великобритания, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников

Глава ФСБ Бортников: США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Кураторы из США и Великобритании по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Отдельно затрону тему Украины. Всем очевидны катастрофические последствия ситуации, когда жители целой страны оказываются в заложниках у Запада и поставленного им марионеточного режима. Кураторы в Вашингтоне и Лондоне по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, который реально мог быть достигнут ещё весной 2022 года", - сказал Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"С другой стороны, сам Зеленский, отменивший проведение президентских выборов в стране, понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий", - добавил он.
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В миреКиевСШАВеликобританияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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