https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976308589.html

США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников

США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024

США и Британия по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил Бортников

Кураторы из США и Великобритании по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:06

2024-10-04T10:06

2024-10-04T10:06

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александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Кураторы из США и Великобритании по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Отдельно затрону тему Украины. Всем очевидны катастрофические последствия ситуации, когда жители целой страны оказываются в заложниках у Запада и поставленного им марионеточного режима. Кураторы в Вашингтоне и Лондоне по-прежнему запрещают Киеву заключать мир, который реально мог быть достигнут ещё весной 2022 года", - сказал Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. "С другой стороны, сам Зеленский, отменивший проведение президентских выборов в стране, понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий", - добавил он.

https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976304543.html

киев

сша

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в мире, киев, сша, великобритания, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг