Рейтинг@Mail.ru
Американские больницы экономят запасы растворов для капельниц из-за урагана - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 04.10.2024 (обновлено: 13:27 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/bolnitsy-1976362758.html
Американские больницы экономят запасы растворов для капельниц из-за урагана
Американские больницы экономят запасы растворов для капельниц из-за урагана - РИА Новости, 04.10.2024
Американские больницы экономят запасы растворов для капельниц из-за урагана
Больницы США вынуждены экономить имеющиеся запасы растворов для капельниц из-за кризиса с поставками после урагана "Хелен", сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:26
2024-10-04T13:27
сша
северная каролина
бостон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976361577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57be38c5b1200d098c54b148f827d6c6.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Больницы США вынуждены экономить имеющиеся запасы растворов для капельниц из-за кризиса с поставками после урагана "Хелен", сообщает телеканал NBC News. "Больницы на всей территории США предпринимают шаги для сохранения запасов растворов для капельниц после того, как ураган "Хелен" нанес удар по критическому заводу, принадлежащему крупнейшему поставщику страны", - указывает телеканал. Отмечается, что расположенный в штате Северная Каролина завод компании Baxter International по производству растворов для капельниц, в том числе необходимых для пациентов после операций, временно остановил производство из-за наводнения, вызванного ураганом "Хелен". По данным телеканала, на компанию Baxter International приходится порядка 60% всего рынка растворов для капельниц США. В письме одной из крупных больниц Бостона компания предупредила, что сможет обеспечить лишь 40% от обычного объема поставок из-за закрытия завода в Северной Каролине, что и вызвало панику в секторе здравоохранения США. Примечательно, что в письме Baxter призывает больницы США экономить запасы растворов для капельниц и в некоторых случаях по возможности заменять их спортивными изотоническим напитками или обычной водой. Ранее телеканал CNN сообщил, что число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым смертоносным ураганом на материковой части США почти за 20 лет.
https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html
https://ria.ru/20240930/uragan-1975619557.html
сша
северная каролина
бостон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976361577_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_145fcd0434f1e8bb9c1d6a83d40eaf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, северная каролина, бостон
США, Северная Каролина, Бостон
Американские больницы экономят запасы растворов для капельниц из-за урагана

NBC News: США экономят запасы растворов для капельниц из-за кризиса с поставками

© AP Photo / Jenny KaneКапельница в американской больнице
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Jenny Kane
Капельница в американской больнице
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Больницы США вынуждены экономить имеющиеся запасы растворов для капельниц из-за кризиса с поставками после урагана "Хелен", сообщает телеканал NBC News.
"Больницы на всей территории США предпринимают шаги для сохранения запасов растворов для капельниц после того, как ураган "Хелен" нанес удар по критическому заводу, принадлежащему крупнейшему поставщику страны", - указывает телеканал.
Ликвидация последствий урагана Хелен в Северной Каролине. 1 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека
2 октября, 07:42
Отмечается, что расположенный в штате Северная Каролина завод компании Baxter International по производству растворов для капельниц, в том числе необходимых для пациентов после операций, временно остановил производство из-за наводнения, вызванного ураганом "Хелен".
По данным телеканала, на компанию Baxter International приходится порядка 60% всего рынка растворов для капельниц США. В письме одной из крупных больниц Бостона компания предупредила, что сможет обеспечить лишь 40% от обычного объема поставок из-за закрытия завода в Северной Каролине, что и вызвало панику в секторе здравоохранения США.
Примечательно, что в письме Baxter призывает больницы США экономить запасы растворов для капельниц и в некоторых случаях по возможности заменять их спортивными изотоническим напитками или обычной водой.
Ранее телеканал CNN сообщил, что число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым смертоносным ураганом на материковой части США почти за 20 лет.
Рабочие расчищают завалы после урагана Хелен во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Жертвами урагана "Хелен" в США могли стать до 600 человек
30 сентября, 22:06
 
СШАСеверная КаролинаБостон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала