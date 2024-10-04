https://ria.ru/20241004/bolnitsy-1976362758.html

Американские больницы экономят запасы растворов для капельниц из-за урагана

Американские больницы экономят запасы растворов для капельниц из-за урагана - РИА Новости, 04.10.2024

Американские больницы экономят запасы растворов для капельниц из-за урагана

Больницы США вынуждены экономить имеющиеся запасы растворов для капельниц из-за кризиса с поставками после урагана "Хелен", сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:26

2024-10-04T13:26

2024-10-04T13:27

сша

северная каролина

бостон

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Больницы США вынуждены экономить имеющиеся запасы растворов для капельниц из-за кризиса с поставками после урагана "Хелен", сообщает телеканал NBC News. "Больницы на всей территории США предпринимают шаги для сохранения запасов растворов для капельниц после того, как ураган "Хелен" нанес удар по критическому заводу, принадлежащему крупнейшему поставщику страны", - указывает телеканал. Отмечается, что расположенный в штате Северная Каролина завод компании Baxter International по производству растворов для капельниц, в том числе необходимых для пациентов после операций, временно остановил производство из-за наводнения, вызванного ураганом "Хелен". По данным телеканала, на компанию Baxter International приходится порядка 60% всего рынка растворов для капельниц США. В письме одной из крупных больниц Бостона компания предупредила, что сможет обеспечить лишь 40% от обычного объема поставок из-за закрытия завода в Северной Каролине, что и вызвало панику в секторе здравоохранения США. Примечательно, что в письме Baxter призывает больницы США экономить запасы растворов для капельниц и в некоторых случаях по возможности заменять их спортивными изотоническим напитками или обычной водой. Ранее телеканал CNN сообщил, что число погибших в результате урагана "Хелен", который на прошлой неделе обрушился на юго-восточную часть США, достигло 200 человек, что делает его самым смертоносным ураганом на материковой части США почти за 20 лет.

https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html

https://ria.ru/20240930/uragan-1975619557.html

сша

северная каролина

бостон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сша, северная каролина, бостон