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Завершен первый этап капремонта в Переславской ЦРБ в Ярославской области
Завершен первый этап капремонта в Переславской ЦРБ в Ярославской области - РИА Новости, 04.10.2024
Завершен первый этап капремонта в Переславской ЦРБ в Ярославской области
Завершен первый этап капремонта трех амбулаторий и поликлиники Переславской ЦРБ в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:54
2024-10-04T18:54
2024-10-04T18:54
ярославская область
общество
ярославская область
смоленск
михаил евраев
переславль-залесский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Завершен первый этап капремонта трех амбулаторий и поликлиники Переславской ЦРБ в Ярославской области, сообщает правительство региона. "Завершен первый этап капремонта трех амбулаторий и поликлиники Переславской ЦРБ. Обновление структурных подразделений главного лечебного учреждения городского округа Переславль-Залесский выполнено по программе модернизации первичного звена системы здравоохранения по реализуемому в регионе правительством области профильному нацпроекту", - говорится в сообщении. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в соцсетях отметил, что по нацпроекту "Здравоохранение" в этом году идет ремонт в 91 медучреждении региона. "Финальная точка – конец декабря, но большая часть работ уже завершена. В 2025 году по программе модернизации проведем ремонт на 79 объектах. Также в планах установка 11 модульных зданий и закупка 308 единиц медоборудования", - сообщил глава региона. По словам министра здравоохранения Ярославской области Сергея Луганского, пациенты, медицинский персонал и профильные эксперты положительно оценивают качество ремонта как в Переславской ЦРБ, так и на других объектах. По данным областного правительства, в ближайшее время в городском округе Переславль-Залесский откроется ФАП в селе Смоленском, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, смоленск, михаил евраев, переславль-залесский
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Смоленск, Михаил Евраев, Переславль-Залесский
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Завершен первый этап капремонта трех амбулаторий и поликлиники Переславской ЦРБ в Ярославской области, сообщает правительство региона.
«
"Завершен первый этап капремонта трех амбулаторий и поликлиники Переславской ЦРБ. Обновление структурных подразделений главного лечебного учреждения городского округа Переславль-Залесский
выполнено по программе модернизации первичного звена системы здравоохранения по реализуемому в регионе правительством области профильному нацпроекту", - говорится в сообщении.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
в соцсетях отметил, что по нацпроекту "Здравоохранение" в этом году идет ремонт в 91 медучреждении региона.
"Финальная точка – конец декабря, но большая часть работ уже завершена. В 2025 году по программе модернизации проведем ремонт на 79 объектах. Также в планах установка 11 модульных зданий и закупка 308 единиц медоборудования", - сообщил глава региона.
По словам министра здравоохранения Ярославской области Сергея Луганского, пациенты, медицинский персонал и профильные эксперты положительно оценивают качество ремонта как в Переславской ЦРБ, так и на других объектах.
По данным областного правительства, в ближайшее время в городском округе Переславль-Залесский откроется ФАП в селе Смоленском
, построенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения.