"Опасные темпы". В США испугались новых возможностей российской армии
TNI: Россия значительно превзошла Германию по производству боеприпасов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская военная промышленность добилась внушительных успехов и значительно превзошла передовые страны Европы по производству боеприпасов, сообщает американский журнал National Interest.
"Россия сегодня может ежедневно делать примерно 10 000 выстрелов из артиллерийских орудий (по подсчетам западных СМИ – Прим. ред.), при этом не истощая запасы опасными темпами. В отличие от нее, Германия с такими темпами всего за 70 дней израсходует боеприпасы, произведенные за год", — говорится в статье.
В материале также отмечается, что за последние годы Россия модернизировала военную технику.
"Россия добилась значительных успехов в модернизации своей боевой техники, в шесть раз увеличив производство беспилотников, а также расширив арсенал сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет", — уточняется в публикации.
По мнению издания, Западу следует соблюдать осторожность в отношении России, чья военная промышленность продолжает расти.
"Сейчас, когда прошло уже несколько лет крупномасштабных военных действий, Запад должен проявлять осторожность, так как он может недооценить возрастающую боеспособность российской армии. В конечном итоге вынесенные стратегические уроки и закаленная в боях армия сделают Россию более опасной в будущих конфликтах", — резюмирует автор статьи.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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