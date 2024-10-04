Рейтинг@Mail.ru
Контракт Блиновского с Минобороны России является законным, заявила адвокат - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/blinovskiy-1976385433.html
Контракт Блиновского с Минобороны России является законным, заявила адвокат
Контракт Блиновского с Минобороны России является законным, заявила адвокат - РИА Новости, 04.10.2024
Контракт Блиновского с Минобороны России является законным, заявила адвокат
Контракт супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского с Минобороны РФ о прохождении службы в является законным, он подтвержден соответствующим документом,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:03
2024-10-04T15:03
происшествия
россия
москва
елена блиновская
алексей блиновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Контракт супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского с Минобороны РФ о прохождении службы в является законным, он подтвержден соответствующим документом, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. "Есть контракт, подтверждено соответствующим документом. Конечно, он законен",- сказала адвокат. Алексей Блиновский и его супруга "королева марафонов" Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Савеловский суд Москвы уже рассматривает дело "королевы марафонов" по существу. Дело Блиновского выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Россия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Контракт Блиновского с Минобороны России является законным, заявила адвокат

Адвокат: контракт мужа Блиновского с Минобороны России подтвержден документом

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Контракт супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского с Минобороны РФ о прохождении службы в является законным, он подтвержден соответствующим документом, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
"Есть контракт, подтверждено соответствующим документом. Конечно, он законен",- сказала адвокат.
Алексей Блиновский и его супруга "королева марафонов" Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
Савеловский суд Москвы уже рассматривает дело "королевы марафонов" по существу. Дело Блиновского выделено в отдельное производство.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской
3 октября, 14:55
 
ПроисшествияРоссияМоскваЕлена БлиновскаяАлексей Блиновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала