https://ria.ru/20241004/blinovskiy-1976385433.html

Контракт Блиновского с Минобороны России является законным, заявила адвокат

Контракт Блиновского с Минобороны России является законным, заявила адвокат - РИА Новости, 04.10.2024

Контракт Блиновского с Минобороны России является законным, заявила адвокат

Контракт супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского с Минобороны РФ о прохождении службы в является законным, он подтвержден соответствующим документом,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:03

2024-10-04T15:03

2024-10-04T15:03

происшествия

россия

москва

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Контракт супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского с Минобороны РФ о прохождении службы в является законным, он подтвержден соответствующим документом, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. "Есть контракт, подтверждено соответствующим документом. Конечно, он законен",- сказала адвокат. Алексей Блиновский и его супруга "королева марафонов" Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Савеловский суд Москвы уже рассматривает дело "королевы марафонов" по существу. Дело Блиновского выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html

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происшествия, россия, москва, елена блиновская, алексей блиновский