https://ria.ru/20241004/biryukov-1976311945.html

Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны

Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны - РИА Новости, 04.10.2024

Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новые тротуары и отремонтировали фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в центре столицы,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:19

2024-10-04T10:19

2024-10-04T10:19

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новые тротуары и отремонтировали фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Провели благоустройство территории сада "Аквариум" - любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей театра "Моссовета". В рамках проекта сохранили привычный облик пространства, но добавили ему функциональности. Обновили тротуары, установили удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Была проложена дополнительная ливневка. "В ходе работ привели в порядок три фонтана: отремонтировали чаши сооружений, систему подачи воды, включая замену труб и насосов. Колоннаду, являющуюся одной из визитных карточек сада, покрасили, восстановили расположенный за ней грот с мини-фонтаном. Отремонтировали тротуары и дорожки, почистили решетку и ворота, установили фонари в историческом стиле: граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы", - уточнил Бирюков. Он отметил, что возле входа в сад "Аквариум" появились четыре видеоэкрана, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, и шесть афиш-лайтбоксов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства разбили газон общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Поздней осенью высадят цветники из многолетников и 3,2 тысячи различных кустарников.

https://realty.ria.ru/20241004/prudy-1976116279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы