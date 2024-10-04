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Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны - РИА Новости, 04.10.2024
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Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны
Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны - РИА Новости, 04.10.2024
Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новые тротуары и отремонтировали фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в центре столицы,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:19
2024-10-04T10:19
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новые тротуары и отремонтировали фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Провели благоустройство территории сада "Аквариум" - любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей театра "Моссовета". В рамках проекта сохранили привычный облик пространства, но добавили ему функциональности. Обновили тротуары, установили удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Была проложена дополнительная ливневка. "В ходе работ привели в порядок три фонтана: отремонтировали чаши сооружений, систему подачи воды, включая замену труб и насосов. Колоннаду, являющуюся одной из визитных карточек сада, покрасили, восстановили расположенный за ней грот с мини-фонтаном. Отремонтировали тротуары и дорожки, почистили решетку и ворота, установили фонари в историческом стиле: граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы", - уточнил Бирюков. Он отметил, что возле входа в сад "Аквариум" появились четыре видеоэкрана, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, и шесть афиш-лайтбоксов. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства разбили газон общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Поздней осенью высадят цветники из многолетников и 3,2 тысячи различных кустарников.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыВ саду "Аквариум" в центре Москвы обновили тротуары и отремонтировали фонтаны
В саду Аквариум в центре Москвы обновили тротуары и отремонтировали фонтаны - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новые тротуары и отремонтировали фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Провели благоустройство территории сада "Аквариум" - любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей театра "Моссовета". В рамках проекта сохранили привычный облик пространства, но добавили ему функциональности. Обновили тротуары, установили удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле", - рассказал Бирюков.
© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыВ саду "Аквариум" в центре Москвы обновили тротуары и отремонтировали фонтаны
В саду Аквариум в центре Москвы обновили тротуары и отремонтировали фонтаны - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
В саду "Аквариум" в центре Москвы обновили тротуары и отремонтировали фонтаны
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Была проложена дополнительная ливневка.
"В ходе работ привели в порядок три фонтана: отремонтировали чаши сооружений, систему подачи воды, включая замену труб и насосов. Колоннаду, являющуюся одной из визитных карточек сада, покрасили, восстановили расположенный за ней грот с мини-фонтаном. Отремонтировали тротуары и дорожки, почистили решетку и ворота, установили фонари в историческом стиле: граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы", - уточнил Бирюков.
Он отметил, что возле входа в сад "Аквариум" появились четыре видеоэкрана, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, и шесть афиш-лайтбоксов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства разбили газон общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Поздней осенью высадят цветники из многолетников и 3,2 тысячи различных кустарников.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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