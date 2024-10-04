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Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bezopasnost-1976372299.html
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.10.2024
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:08
2024-10-04T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
белгородская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. "Четвертого октября около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/bespilotnik-1974359741.html
курская область
россия
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безопасность, курская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Белгородская область
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника

МО: ПВО уничтожила два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"Четвертого октября около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
24 сентября, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияБелгородская область
 
 
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