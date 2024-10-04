https://ria.ru/20241004/bezopasnost-1976372299.html

Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.10.2024

Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:08

2024-10-04T14:08

2024-10-04T14:08

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. "Четвертого октября около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/bespilotnik-1974359741.html

курская область

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, белгородская область