https://ria.ru/20241004/bezopasnost-1976372299.html
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.10.2024
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:08
2024-10-04T14:08
2024-10-04T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
белгородская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. "Четвертого октября около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/bespilotnik-1974359741.html
курская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Белгородская область
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два украинских беспилотника
МО: ПВО уничтожила два украинских дрона над Белгородской и Курской областями