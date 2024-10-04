https://ria.ru/20241004/bespilotniki-1976292958.html
Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА
Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА - РИА Новости, 04.10.2024
Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:33
2024-10-04T07:33
2024-10-04T07:33
специальная военная операция на украине
азовское море
воронежская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743697_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_2ea560770ab6218ba2b6df400ebe9aa5.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. "Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976081974.html
азовское море
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743697_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9a5c523e9ed8323c11009105bedc1845.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, воронежская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Воронежская область, Россия
Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА
Минобороны: ПВО за ночь сбила над тремя областями и Азовским морем 18 БПЛА ВСУ