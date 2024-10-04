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Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bespilotniki-1976292958.html
Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА
Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА - РИА Новости, 04.10.2024
Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:33
2024-10-04T07:33
специальная военная операция на украине
азовское море
воронежская область
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. "Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976081974.html
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азовское море, воронежская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Воронежская область, Россия
Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА

Минобороны: ПВО за ночь сбила над тремя областями и Азовским морем 18 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
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"Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области", - добавили в МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореВоронежская областьРоссия
 
 
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