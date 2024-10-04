https://ria.ru/20241004/bespilotniki-1976292958.html

Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА

Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА - РИА Новости, 04.10.2024

Над тремя областями и Азовским морем за ночь уничтожили 18 БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:33

2024-10-04T07:33

2024-10-04T07:33

специальная военная операция на украине

азовское море

воронежская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743697_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_2ea560770ab6218ba2b6df400ebe9aa5.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. "Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976081974.html

азовское море

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азовское море, воронежская область, россия