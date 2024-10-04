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Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки
Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки - РИА Новости, 04.10.2024
Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки
Украинский беспилотник вновь нанес удар по зданию администрации Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:10
2024-10-04T10:10
2024-10-04T10:10
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник вновь нанес удар по зданию администрации Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram. В четверг он сообщил, что украинские войска нанесли ряд ударов с применением беспилотников по этому зданию. "Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по зданию администрации городского округа Горловка", - написал Приходько. О последствиях удара не сообщается. Приходько также предупредил горожан, что в небе над Горловкой зафиксирована повышенная активность украинских БПЛА, преимущественно FPV-дронов, призвал к осторожности. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241003/obstrely-1976142458.html
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РИА Новости
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, telegram, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Telegram, Стирол
Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки
Мэр Приходько: украинский дрон вновь нанес удар по зданию администрации Горловки