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Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки - РИА Новости, 04.10.2024
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10:10 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976309673.html
Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки
Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки - РИА Новости, 04.10.2024
Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки
Украинский беспилотник вновь нанес удар по зданию администрации Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:10
2024-10-04T10:10
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник вновь нанес удар по зданию администрации Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram. В четверг он сообщил, что украинские войска нанесли ряд ударов с применением беспилотников по этому зданию. "Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по зданию администрации городского округа Горловка", - написал Приходько. О последствиях удара не сообщается. Приходько также предупредил горожан, что в небе над Горловкой зафиксирована повышенная активность украинских БПЛА, преимущественно FPV-дронов, призвал к осторожности. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, telegram, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Telegram, Стирол
Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки

Мэр Приходько: украинский дрон вновь нанес удар по зданию администрации Горловки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник вновь нанес удар по зданию администрации Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram.
В четверг он сообщил, что украинские войска нанесли ряд ударов с применением беспилотников по этому зданию.
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"Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по зданию администрации городского округа Горловка", - написал Приходько.
О последствиях удара не сообщается. Приходько также предупредил горожан, что в небе над Горловкой зафиксирована повышенная активность украинских БПЛА, преимущественно FPV-дронов, призвал к осторожности.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоTelegramСтирол
 
 
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