https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976309673.html

Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки

Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки - РИА Новости, 04.10.2024

Украинский беспилотник нанес удар по зданию администрации Горловки

Украинский беспилотник вновь нанес удар по зданию администрации Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:10

2024-10-04T10:10

2024-10-04T10:10

в мире

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник вновь нанес удар по зданию администрации Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram. В четверг он сообщил, что украинские войска нанесли ряд ударов с применением беспилотников по этому зданию. "Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины нанес удар по зданию администрации городского округа Горловка", - написал Приходько. О последствиях удара не сообщается. Приходько также предупредил горожан, что в небе над Горловкой зафиксирована повышенная активность украинских БПЛА, преимущественно FPV-дронов, призвал к осторожности. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241003/obstrely-1976142458.html

https://ria.ru/20240911/dnr-1972118382.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, telegram, стирол