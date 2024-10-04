https://ria.ru/20241004/bayden-1976345508.html

СМИ раскрыли, что Байден говорит о себе в частных беседах

СМИ раскрыли, что Байден говорит о себе в частных беседах - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ раскрыли, что Байден говорит о себе в частных беседах

Президент США Джо Байден в частном порядке признает, что непопулярен, и готов не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтет выгодным РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:45

2024-10-04T12:45

2024-10-04T12:46

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке признает, что непопулярен, и готов не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтет выгодным штаб кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, сообщает портал Axios. "За закрытыми дверями Байден признался помощникам, что он непопулярен и он сделает все, что, по мнению команды Харрис, поможет ей выиграть, в том числе не будет принимать участие в предвыборных мероприятиях в ряде штатов", - пишет портал. При этом некоторые союзники Байдена считают, что в последнее время он стареет быстрее обычного из-за связанного с работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера. Axios указывает на то, что большая часть периода с того момента, когда президент отказался от предвыборной гонки, прошла без публичных мероприятий с его участием. Ограниченность графика Байдена приводит к тому, что его помощникам трудно организовать подобные мероприятия, даже те, которые могли бы принести пользу демократам. При этом, согласно данным сервиса Google Trends, за последние два месяца число запросов по Байдену практически достигло минимума за его президентский срок. Байден стал старейшим президентом в истории США. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, допускал оговорки, испытывал трудности с формулированием мысли. Однако его окружение отвергало какие-либо претензии к возрасту американского лидера. Команда Камалы Харрис, которая вместо Байдена стала кандидатом от демократов, при этом критикует за возраст Трампа как старейшего претендента на пост. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240722/ssha-1961114210.html

https://ria.ru/20240723/bayden-1961352891.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, google, выборы президента сша — 2024