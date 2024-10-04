https://ria.ru/20241004/ataka-1976396881.html

Украинские войска атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе

Украинские войска атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 04.10.2024

Украинские войска атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе

Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:49

2024-10-04T15:49

2024-10-04T15:49

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ снова атаковали здание администрации. Ранее в пятницу он уже сообщал, что украинский дрон нанес удар по зданию. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976261984.html

https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976294440.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол