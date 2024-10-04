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Украинские войска атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 04.10.2024
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15:49 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/ataka-1976396881.html
Украинские войска атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 04.10.2024
Украинские войска атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:49
2024-10-04T15:49
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ снова атаковали здание администрации. Ранее в пятницу он уже сообщал, что украинский дрон нанес удар по зданию. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976261984.html
https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976294440.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе

Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ снова атаковали здание администрации. Ранее в пятницу он уже сообщал, что украинский дрон нанес удар по зданию.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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