https://ria.ru/20241004/artilleriya-1976288491.html

Артиллерия уничтожила украинскую САУ на Донецком направлении

Артиллерия уничтожила украинскую САУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.10.2024

Артиллерия уничтожила украинскую САУ на Донецком направлении

Расчет 130-миллиметрового буксируемого орудия М-46 артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:06

2024-10-04T05:06

2024-10-04T05:06

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Расчет 130-миллиметрового буксируемого орудия М-46 артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ на донецком направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения бригады при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 130-миллиметровых гаубиц М-46 для нанесения огневого поражения. Расчет орудия незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что артиллерийская позиция ВСУ была уничтожена вместе с личным составом. Противник осуществлял огонь с закрытой, хорошо замаскированной позиции, расположенной в лесополосе.

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россия, вооруженные силы украины, в мире