https://ria.ru/20241004/artilleriya-1976288491.html
Артиллерия уничтожила украинскую САУ на Донецком направлении
Артиллерия уничтожила украинскую САУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.10.2024
Артиллерия уничтожила украинскую САУ на Донецком направлении
Расчет 130-миллиметрового буксируемого орудия М-46 артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:06
2024-10-04T05:06
2024-10-04T05:06
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Расчет 130-миллиметрового буксируемого орудия М-46 артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ на донецком направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения бригады при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 130-миллиметровых гаубиц М-46 для нанесения огневого поражения. Расчет орудия незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что артиллерийская позиция ВСУ была уничтожена вместе с личным составом. Противник осуществлял огонь с закрытой, хорошо замаскированной позиции, расположенной в лесополосе.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Артиллерия уничтожила украинскую САУ на Донецком направлении
Расчет М-46 "Южной" группировки войск уничтожил САУ ВСУ на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Расчет 130-миллиметрового буксируемого орудия М-46 артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ на донецком направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведывательные подразделения бригады при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 130-миллиметровых гаубиц М-46 для нанесения огневого поражения. Расчет орудия незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что артиллерийская позиция ВСУ была уничтожена вместе с личным составом. Противник осуществлял огонь с закрытой, хорошо замаскированной позиции, расположенной в лесополосе.