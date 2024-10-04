https://ria.ru/20241004/anglosaksy-1976306174.html
Англосаксы хотят расширить зону боевых действий, заявил Бортников
Англосаксы хотят расширить зону боевых действий, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
Англосаксы хотят расширить зону боевых действий, заявил Бортников
Англосаксы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:55
2024-10-04T09:55
2024-10-04T09:55
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Англосаксы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. США и Великобритания лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов, отметил Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. Бортников перечислил, в чем эти враждебные действия выражаются непосредственно на постсоветском пространстве. "В целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию, в намеренном затягивании мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье, в провоцировании террористической экспансии в Центральную Азию с афганского направления", - сказал он. Также, по его словам, враждебные действия англосаксов проявляются "в использовании подконтрольных международных террористических организаций для заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов; в спонсировании и координации действий разного рода антиконституционных сил в республиках СНГ, поощрении сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной вражды; в блокировании торгово-экономических и культурно-исторических связей внутри Содружества".
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976304940.html
https://ria.ru/20241003/moldaviya-1976251841.html
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белоруссия, молдавия, россия, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
Белоруссия, Молдавия, Россия, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Англосаксы хотят расширить зону боевых действий, заявил Бортников
Бортников: англосаксы хотят расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию
АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Англосаксы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
США и Великобритания лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов, отметил Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. Бортников перечислил, в чем эти враждебные действия выражаются непосредственно на постсоветском пространстве.
"В целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию, в намеренном затягивании мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье, в провоцировании террористической экспансии в Центральную Азию с афганского направления", - сказал он.
Также, по его словам, враждебные действия англосаксов проявляются "в использовании подконтрольных международных террористических организаций для заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов; в спонсировании и координации действий разного рода антиконституционных сил в республиках СНГ, поощрении сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной вражды; в блокировании торгово-экономических и культурно-исторических связей внутри Содружества".