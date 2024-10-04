https://ria.ru/20241004/anglosaksy-1976306174.html

Англосаксы хотят расширить зону боевых действий, заявил Бортников

Англосаксы хотят расширить зону боевых действий, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024

Англосаксы хотят расширить зону боевых действий, заявил Бортников

Англосаксы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:55

2024-10-04T09:55

2024-10-04T09:55

белоруссия

молдавия

россия

александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Англосаксы хотят расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. США и Великобритания лишают нейтральные государства возможности проводить суверенную политику, а над зависимыми странами устанавливают тотальный контроль, расценивая их народы как инструмент для реализации собственных геополитических интересов, отметил Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ. Бортников перечислил, в чем эти враждебные действия выражаются непосредственно на постсоветском пространстве. "В целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию, в намеренном затягивании мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье, в провоцировании террористической экспансии в Центральную Азию с афганского направления", - сказал он. Также, по его словам, враждебные действия англосаксов проявляются "в использовании подконтрольных международных террористических организаций для заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов; в спонсировании и координации действий разного рода антиконституционных сил в республиках СНГ, поощрении сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной вражды; в блокировании торгово-экономических и культурно-исторических связей внутри Содружества".

https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976304940.html

https://ria.ru/20241003/moldaviya-1976251841.html

белоруссия

молдавия

россия

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белоруссия, молдавия, россия, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато