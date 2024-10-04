https://ria.ru/20241004/afganistan-1976376938.html
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты - РИА Новости, 04.10.2024
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты
Участники встречи "московского формата" по Афганистану, состоявшейся в пятницу в российской столице, высказали интерес к проработке региональных... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:23
2024-10-04T14:23
2024-10-04T14:23
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участники встречи "московского формата" по Афганистану, состоявшейся в пятницу в российской столице, высказали интерес к проработке региональных инфраструктурных проектов с участием страны, а также отметили перспективность инвестиционного сотрудничества, заявили в российском МИД. "Участники МФК высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом", - говорится в комментарии на сайте министерства. "В ходе заседания стороны консолидированно подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в контртеррористической и антинаркотической областях", - подчеркнули в российском МИД. Стороны также заявили о востребованности международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована, отметили в ведомстве. По итогам заседания принято совместное заявление.
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, кабул (город), в мире
Афганистан, Кабул (город), В мире
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты
Участники МФК по Афганистану отметили перспективность сотрудничества с Кабулом
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участники встречи "московского формата" по Афганистану, состоявшейся в пятницу в российской столице, высказали интерес к проработке региональных инфраструктурных проектов с участием страны, а также отметили перспективность инвестиционного сотрудничества, заявили в российском МИД.
"Участники МФК высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"В ходе заседания стороны консолидированно подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу
содействие в контртеррористической и антинаркотической областях", - подчеркнули в российском МИД.
Стороны также заявили о востребованности международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована, отметили в ведомстве.
По итогам заседания принято совместное заявление.