Рейтинг@Mail.ru
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/afganistan-1976376938.html
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты - РИА Новости, 04.10.2024
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты
Участники встречи "московского формата" по Афганистану, состоявшейся в пятницу в российской столице, высказали интерес к проработке региональных... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:23
2024-10-04T14:23
афганистан
кабул (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976342788_0:194:3296:2048_1920x0_80_0_0_6c0db778e984807f4288eb8cfd83da36.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участники встречи "московского формата" по Афганистану, состоявшейся в пятницу в российской столице, высказали интерес к проработке региональных инфраструктурных проектов с участием страны, а также отметили перспективность инвестиционного сотрудничества, заявили в российском МИД. "Участники МФК высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом", - говорится в комментарии на сайте министерства. "В ходе заседания стороны консолидированно подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в контртеррористической и антинаркотической областях", - подчеркнули в российском МИД. Стороны также заявили о востребованности международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована, отметили в ведомстве. По итогам заседания принято совместное заявление.
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976358785.html
https://ria.ru/20241004/afganistan-1976363229.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976342788_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_dd20b44ae4cc46fef5dc74137cb791c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, кабул (город), в мире
Афганистан, Кабул (город), В мире
Участники встречи по Афганистану обсудили инфраструктурные проекты

Участники МФК по Афганистану отметили перспективность сотрудничества с Кабулом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкVI заседание московского формата консультаций по Афганистану
VI заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
VI заседание московского формата консультаций по Афганистану
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Участники встречи "московского формата" по Афганистану, состоявшейся в пятницу в российской столице, высказали интерес к проработке региональных инфраструктурных проектов с участием страны, а также отметили перспективность инвестиционного сотрудничества, заявили в российском МИД.
"Участники МФК высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана политические связи
Вчера, 13:15
"В ходе заседания стороны консолидированно подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в контртеррористической и антинаркотической областях", - подчеркнули в российском МИД.
Стороны также заявили о востребованности международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована, отметили в ведомстве.
По итогам заседания принято совместное заявление.
Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Россия отправит партию гуманитарной помощи в Афганистан
Вчера, 13:27
 
АфганистанКабул (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала