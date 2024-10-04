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Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из приграничных регионов - РИА Новости, 04.10.2024
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12:49 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976349103.html
Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из приграничных регионов
Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из приграничных регионов - РИА Новости, 04.10.2024
Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из приграничных регионов
Россия благодарна Абхазии за размещение в республике россиян, покинувших приграничные регионы РФ из-за действий Украины, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:49
2024-10-04T12:49
абхазия
россия
южная осетия
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия благодарна Абхазии за размещение в республике россиян, покинувших приграничные регионы РФ из-за действий Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Признательны особенно за вашу позицию в связи с теми событиями, которые привели к проведению СВО, и абхазским добровольцам, и гражданам Абхазии, которые оказывают гуманитарную помощь соответствующим нашим регионам, благодарны за готовность разместить на территории Абхазии россиян, которые покинули пострадавшие районы Российской Федерации и, в частности, как очередной пример абхазского великодушия, мы оценили приглашение молодых курян в детский лагерь в Очамчыре", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html
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абхазия, россия, южная осетия, сергей лавров, общество
Абхазия, Россия, Южная Осетия, Сергей Лавров, Общество
Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из приграничных регионов

Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из граничащих с Украиной регионов

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВид на Сухум
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия благодарна Абхазии за размещение в республике россиян, покинувших приграничные регионы РФ из-за действий Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Признательны особенно за вашу позицию в связи с теми событиями, которые привели к проведению СВО, и абхазским добровольцам, и гражданам Абхазии, которые оказывают гуманитарную помощь соответствующим нашим регионам, благодарны за готовность разместить на территории Абхазии россиян, которые покинули пострадавшие районы Российской Федерации и, в частности, как очередной пример абхазского великодушия, мы оценили приглашение молодых курян в детский лагерь в Очамчыре", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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АбхазияРоссияЮжная ОсетияСергей ЛавровОбщество
 
 
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