https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976349103.html

Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из приграничных регионов

Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из приграничных регионов - РИА Новости, 04.10.2024

Лавров поблагодарил Абхазию за прием россиян из приграничных регионов

Россия благодарна Абхазии за размещение в республике россиян, покинувших приграничные регионы РФ из-за действий Украины, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:49

2024-10-04T12:49

2024-10-04T12:49

абхазия

россия

южная осетия

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия благодарна Абхазии за размещение в республике россиян, покинувших приграничные регионы РФ из-за действий Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Признательны особенно за вашу позицию в связи с теми событиями, которые привели к проведению СВО, и абхазским добровольцам, и гражданам Абхазии, которые оказывают гуманитарную помощь соответствующим нашим регионам, благодарны за готовность разместить на территории Абхазии россиян, которые покинули пострадавшие районы Российской Федерации и, в частности, как очередной пример абхазского великодушия, мы оценили приглашение молодых курян в детский лагерь в Очамчыре", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html

абхазия

россия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, россия, южная осетия, сергей лавров, общество