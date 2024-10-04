https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976346507.html
Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза
Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 04.10.2024
Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза
Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза с допандемийных времен, это очень хороший результат, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:38
2024-10-04T12:38
2024-10-04T12:38
специальная военная операция на украине
экономика
россия
абхазия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза с допандемийных времен, это очень хороший результат, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мне сказали, это была интересная информация, что объем торговли с допандемийных времен вырос в 1,5 раза. Это очень хороший результат", - сказал министр на встрече с абхазским коллегой Сергеем Шамбой. Глава МИД РФ отметил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии, а также указал на осуществление совместной инвестиционной программы. "Ну и то, что темпы роста внутреннего валового продукта Республики Абхазии опережают плановые практические в два раза, это очень хороший результат", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, абхазия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Абхазия, Сергей Лавров
Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза
Лавров: объем торговли между с Абхазией вырос с допандемийных времен в 1,5 раза
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза с допандемийных времен, это очень хороший результат, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мне сказали, это была интересная информация, что объем торговли с допандемийных времен вырос в 1,5 раза. Это очень хороший результат", - сказал министр на встрече с абхазским коллегой Сергеем Шамбой.
Глава МИД РФ отметил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии, а также указал на осуществление совместной инвестиционной программы.
"Ну и то, что темпы роста внутреннего валового продукта Республики Абхазии опережают плановые практические в два раза, это очень хороший результат", - добавил Лавров.