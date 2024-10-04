https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976346507.html

Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза

Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 04.10.2024

Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза

Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза с допандемийных времен, это очень хороший результат, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:38

2024-10-04T12:38

2024-10-04T12:38

специальная военная операция на украине

экономика

россия

абхазия

сергей лавров

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Объем торговли между Россией и Абхазией вырос в 1,5 раза с допандемийных времен, это очень хороший результат, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мне сказали, это была интересная информация, что объем торговли с допандемийных времен вырос в 1,5 раза. Это очень хороший результат", - сказал министр на встрече с абхазским коллегой Сергеем Шамбой. Глава МИД РФ отметил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии, а также указал на осуществление совместной инвестиционной программы. "Ну и то, что темпы роста внутреннего валового продукта Республики Абхазии опережают плановые практические в два раза, это очень хороший результат", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, абхазия, сергей лавров