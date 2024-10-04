https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976345891.html
Россия рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией
Россия рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией - РИА Новости, 04.10.2024
Россия рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией
Москва рассчитывает, что все находящиеся в работе проекты совместных с Абхазией документов будут оперативно согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:34
2024-10-04T12:34
2024-10-04T12:34
абхазия
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что все находящиеся в работе проекты совместных с Абхазией документов будут оперативно согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Договорно-правовая база у нас прочная, более 120 документов, и мы приветствуем последний шаг в этом направлении - 25 сентября в Абхазии ратифицировано соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Рассчитываем, что остальные находящиеся в работе проекты документов будут оперативно согласованы", - сказал министр на встрече с главой МИД Абхазии Сергеем Шамбой.
https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, москва, россия, сергей лавров, в мире
Абхазия, Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
Россия рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией
Лавров: Москва рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что все находящиеся в работе проекты совместных с Абхазией документов будут оперативно согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Договорно-правовая база у нас прочная, более 120 документов, и мы приветствуем последний шаг в этом направлении - 25 сентября в Абхазии ратифицировано соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Рассчитываем, что остальные находящиеся в работе проекты документов будут оперативно согласованы", - сказал министр на встрече с главой МИД Абхазии Сергеем Шамбой.