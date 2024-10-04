https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976345891.html

Россия рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией

Россия рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией - РИА Новости, 04.10.2024

Россия рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией

Москва рассчитывает, что все находящиеся в работе проекты совместных с Абхазией документов будут оперативно согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:34

2024-10-04T12:34

2024-10-04T12:34

абхазия

москва

россия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что все находящиеся в работе проекты совместных с Абхазией документов будут оперативно согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Договорно-правовая база у нас прочная, более 120 документов, и мы приветствуем последний шаг в этом направлении - 25 сентября в Абхазии ратифицировано соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Рассчитываем, что остальные находящиеся в работе проекты документов будут оперативно согласованы", - сказал министр на встрече с главой МИД Абхазии Сергеем Шамбой.

https://ria.ru/20240905/lavrov-1970830485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, москва, россия, сергей лавров, в мире