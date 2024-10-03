https://ria.ru/20241003/zona-1976241299.html

Приход Ассирийской церкви Востока передал гумпомощь в зону СВО

Приход Ассирийской церкви Востока передал гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 03.10.2024

Приход Ассирийской церкви Востока передал гумпомощь в зону СВО

Приход московского храма Мат-Марьям Ассирийской церкви Востока передал около 300 килограммов гуманитарной помощи пострадавшим в зоне СВО — одеяла, подушки,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:23

2024-10-03T18:23

2024-10-03T18:23

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Приход московского храма Мат-Марьям Ассирийской церкви Востока передал около 300 килограммов гуманитарной помощи пострадавшим в зоне СВО — одеяла, подушки, постельное белье, зимние вещи, сообщается на сайте Русской православной церкви. Накануне состоялась встреча ответственного секретаря синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению игумена Серафима (Кравченко) с представителем Ассирийской церкви Востока в России хорепископом Самано Одишо, настоятелем храма Мат-Марьям в Москве, сообщается на сайте РПЦ. "В ходе встречи представитель Ассирийской церкви Востока передал гуманитарную помощь пострадавшим в зоне конфликта — одеяла, подушки, постельное белье и зимние вещи. Всего около 300 килограммов. В передаче гуманитарного груза приняли участие и прихожане храма Мат-Марьям. Помощь была приобретена на средства, которые собрали члены ассирийского прихода. Груз будет распределен среди пострадавших мирных жителей Курской, Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой Республик", - говорится в сообщении. Игумен Серафим (Кравченко) отметил, что вся гуманитарная помощь, которая распределяется по линии Русской Православной церкви, оказывается адресно и вне зависимости от возраста, пола, религиозных убеждений или политических взглядов: главный критерий — протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Хорепископ Самано Одишо подчеркнул, что приход храма Мат-Марьям продолжит сбор гуманитарной помощи для пострадавших в зоне конфликта.

https://ria.ru/20240913/gumpomosch-1972479588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

восток, россия, москва, русская православная церковь, религия