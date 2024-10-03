https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976078370.html
Никиту Журавеля обвинили в госизмене
Никиту Журавеля обвинили в госизмене - РИА Новости, 03.10.2024
Никиту Журавеля обвинили в госизмене
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу осужденного Никиты Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде, по статье... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:09
2024-10-03T08:09
2024-10-03T19:08
происшествия
волгоградская область
никита журавель
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ВОЛГОГРАД, 3 окт — РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу осужденного Никиты Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде, по статье "Госизмена", сообщила Генеральная прокуратура."Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля. Он обвиняется по ст. 275 УК ("Государственная измена")", — уточнили в ведомстве.По данным прокуратуры, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.Дело передали на рассмотрение в Волгоградский областной суд.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, за госизмену злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободыЖуравеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.В феврале суд приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240717/krest-1960291268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, никита журавель
Происшествия, Волгоградская область, Никита Журавель
Никиту Журавеля обвинили в госизмене
Никиту Журавеля, который сжег Коран в Волгограде, обвинили в госизмене
ВОЛГОГРАД, 3 окт — РИА Новости.
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу осужденного Никиты Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде, по статье "Госизмена", сообщила
Генеральная прокуратура.
«
"Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля. Он обвиняется по ст. 275 УК ("Государственная измена")", — уточнили в ведомстве.
По данным прокуратуры, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество. Он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Дело передали на рассмотрение в Волгоградский областной суд.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, за госизмену злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
В феврале суд приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии. Приговор вступил в законную силу.