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Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО
Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО
Никаких задержек в назначении Артема Жоги полпредом в Уральском федеральном округе не было, их встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:27
2024-10-03T12:27
2024-10-03T12:27
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Никаких задержек в назначении Артема Жоги полпредом в Уральском федеральном округе не было, их встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в соответствии с графиком главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Президент, естественно, должен был с ним встретиться, эта встреча состоялась вчера. До этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась, прошло назначение. Никакой задержки здесь не было ", - сказал Песков журналистам на вопрос о назначении Жоги спустя восемь дней после того, как врио генсовета "Единой России" Владимир Якушев оставил пост полпреда УрФО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин, дмитрий песков, единая россия
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Единая Россия
Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО
Песков: никаких задержек в назначении Жоги полпредом в УрФО не было