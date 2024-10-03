https://ria.ru/20241003/zhoga-1976125314.html

Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО

Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024

Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО

Никаких задержек в назначении Артема Жоги полпредом в Уральском федеральном округе не было, их встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:27

2024-10-03T12:27

2024-10-03T12:27

политика

россия

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артем жога

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Никаких задержек в назначении Артема Жоги полпредом в Уральском федеральном округе не было, их встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в соответствии с графиком главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Президент, естественно, должен был с ним встретиться, эта встреча состоялась вчера. До этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась, прошло назначение. Никакой задержки здесь не было ", - сказал Песков журналистам на вопрос о назначении Жоги спустя восемь дней после того, как врио генсовета "Единой России" Владимир Якушев оставил пост полпреда УрФО.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин, дмитрий песков, единая россия