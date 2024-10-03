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Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
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12:27 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976125314.html
Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО
Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО
Никаких задержек в назначении Артема Жоги полпредом в Уральском федеральном округе не было, их встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:27
2024-10-03T12:27
политика
россия
донецкая народная республика
артем жога
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Никаких задержек в назначении Артема Жоги полпредом в Уральском федеральном округе не было, их встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в соответствии с графиком главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Президент, естественно, должен был с ним встретиться, эта встреча состоялась вчера. До этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась, прошло назначение. Никакой задержки здесь не было ", - сказал Песков журналистам на вопрос о назначении Жоги спустя восемь дней после того, как врио генсовета "Единой России" Владимир Якушев оставил пост полпреда УрФО.
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политика, россия, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин, дмитрий песков, единая россия
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Единая Россия
Песков рассказал о процедуре назначения Жоги полпредом в УрФО

Песков: никаких задержек в назначении Жоги полпредом в УрФО не было

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Никаких задержек в назначении Артема Жоги полпредом в Уральском федеральном округе не было, их встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в соответствии с графиком главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
"Президент, естественно, должен был с ним встретиться, эта встреча состоялась вчера. До этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась, прошло назначение. Никакой задержки здесь не было ", - сказал Песков журналистам на вопрос о назначении Жоги спустя восемь дней после того, как врио генсовета "Единой России" Владимир Якушев оставил пост полпреда УрФО.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
2 октября, 22:37
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртем ЖогаВладимир ПутинДмитрий ПесковЕдиная Россия
 
 
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