https://ria.ru/20241003/zhoga-1976093396.html
Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО
Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посмотреть, как работают местные предприятия и найти решения для улучшения их... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:07
2024-10-03T10:07
2024-10-03T10:10
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артем жога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посмотреть, как работают местные предприятия и найти решения для улучшения их производственной базы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Задачи, я думаю, во всех регионах одни – это работать на благо нашей страны, приближать нашу победу. Соответственно, (предстоит) наладить отношения между регионами, взаимодействие, промышленный потенциал... Посмотреть, как работают предприятия, в чем они нуждаются, какие нужно решения непосредственно сейчас принять для того, чтобы улучшить производственную базу. Улучшить работу и взаимосвязь с населением и с ребятами, которые непосредственно на переднем крае выполняют боевые задачи", - сказал Жога.
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, артем жога, владимир путин, политика
Донецкая Народная Республика, Россия, Артем Жога, Владимир Путин, Политика
Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО
Жога хочет найти решения для улучшения производственной базы предприятий в УрФО