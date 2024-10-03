https://ria.ru/20241003/zhoga-1976093396.html

Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО

Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024

Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО

Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посмотреть, как работают местные предприятия и найти решения для улучшения их... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:07

2024-10-03T10:07

2024-10-03T10:10

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россия

артем жога

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политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посмотреть, как работают местные предприятия и найти решения для улучшения их производственной базы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Задачи, я думаю, во всех регионах одни – это работать на благо нашей страны, приближать нашу победу. Соответственно, (предстоит) наладить отношения между регионами, взаимодействие, промышленный потенциал... Посмотреть, как работают предприятия, в чем они нуждаются, какие нужно решения непосредственно сейчас принять для того, чтобы улучшить производственную базу. Улучшить работу и взаимосвязь с населением и с ребятами, которые непосредственно на переднем крае выполняют боевые задачи", - сказал Жога.

https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, артем жога, владимир путин, политика