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Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
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10:07 03.10.2024 (обновлено: 10:10 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976093396.html
Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО
Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посмотреть, как работают местные предприятия и найти решения для улучшения их... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:07
2024-10-03T10:10
донецкая народная республика
россия
артем жога
владимир путин
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посмотреть, как работают местные предприятия и найти решения для улучшения их производственной базы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Задачи, я думаю, во всех регионах одни – это работать на благо нашей страны, приближать нашу победу. Соответственно, (предстоит) наладить отношения между регионами, взаимодействие, промышленный потенциал... Посмотреть, как работают предприятия, в чем они нуждаются, какие нужно решения непосредственно сейчас принять для того, чтобы улучшить производственную базу. Улучшить работу и взаимосвязь с населением и с ребятами, которые непосредственно на переднем крае выполняют боевые задачи", - сказал Жога.
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донецкая народная республика, россия, артем жога, владимир путин, политика
Донецкая Народная Республика, Россия, Артем Жога, Владимир Путин, Политика
Полпред Жога намерен найти решения для улучшения работы предприятий в УрФО

Жога хочет найти решения для улучшения производственной базы предприятий в УрФО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© POOL
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Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посмотреть, как работают местные предприятия и найти решения для улучшения их производственной базы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
"Задачи, я думаю, во всех регионах одни – это работать на благо нашей страны, приближать нашу победу. Соответственно, (предстоит) наладить отношения между регионами, взаимодействие, промышленный потенциал... Посмотреть, как работают предприятия, в чем они нуждаются, какие нужно решения непосредственно сейчас принять для того, чтобы улучшить производственную базу. Улучшить работу и взаимосвязь с населением и с ребятами, которые непосредственно на переднем крае выполняют боевые задачи", - сказал Жога.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
2 октября, 22:37
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияАртем ЖогаВладимир ПутинПолитика
 
 
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