https://ria.ru/20241003/zhoga-1976086762.html
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:29
2024-10-03T09:29
2024-10-03T09:36
политика
донецкая народная республика
россия
артем жога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "В планах приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, познакомиться с аппаратом полпреда. Соответственно, проехать все регионы, все города, познакомиться с администрациями, с руководителями этих регионов. Выслушать, какие сейчас, на данный момент есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственное быстрое решение тех или иных вопросов. И активно погрузиться в работу в жизнь регионов", - сказал Жога. Он добавил, что УрФО занимает большую территорию, поэтому ему предстоит множество передвижений и знакомств."Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, и посмотреть, какие есть сложности в работе. Соответственно, личных помощников я, конечно, с собой заберу, которые знают мой график, знают мой стиль работы, чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения", - сказал Жога.
https://ria.ru/20241003/pushilin-1976082162.html
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, россия, артем жога, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Артем Жога, Владимир Путин
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО
Новый полпред в УрФО Жога сообщил, что заберет из ДНР своих личных помощников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости.
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24"
.
В среду президент России Владимир Путин
назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики
, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
"В планах приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, познакомиться с аппаратом полпреда. Соответственно, проехать все регионы, все города, познакомиться с администрациями, с руководителями этих регионов. Выслушать, какие сейчас, на данный момент есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственное быстрое решение тех или иных вопросов. И активно погрузиться в работу в жизнь регионов", - сказал Жога.
Он добавил, что УрФО занимает большую территорию, поэтому ему предстоит множество передвижений и знакомств.
"Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, и посмотреть, какие есть сложности в работе. Соответственно, личных помощников я, конечно, с собой заберу, которые знают мой график, знают мой стиль работы, чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения", - сказал Жога.