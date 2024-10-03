https://ria.ru/20241003/zhoga-1976086762.html

Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО

Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО - РИА Новости, 03.10.2024

Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО

Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:29

2024-10-03T09:29

2024-10-03T09:36

политика

донецкая народная республика

россия

артем жога

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "В планах приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, познакомиться с аппаратом полпреда. Соответственно, проехать все регионы, все города, познакомиться с администрациями, с руководителями этих регионов. Выслушать, какие сейчас, на данный момент есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственное быстрое решение тех или иных вопросов. И активно погрузиться в работу в жизнь регионов", - сказал Жога. Он добавил, что УрФО занимает большую территорию, поэтому ему предстоит множество передвижений и знакомств."Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, и посмотреть, какие есть сложности в работе. Соответственно, личных помощников я, конечно, с собой заберу, которые знают мой график, знают мой стиль работы, чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения", - сказал Жога.

https://ria.ru/20241003/pushilin-1976082162.html

https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, донецкая народная республика, россия, артем жога, владимир путин