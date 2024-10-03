Рейтинг@Mail.ru
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 03.10.2024 (обновлено: 09:36 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976086762.html
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:29
2024-10-03T09:36
политика
донецкая народная республика
россия
артем жога
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944379355_0:128:3172:1912_1920x0_80_0_0_2e3a0be157185da3574756039fc942b8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "В планах приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, познакомиться с аппаратом полпреда. Соответственно, проехать все регионы, все города, познакомиться с администрациями, с руководителями этих регионов. Выслушать, какие сейчас, на данный момент есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственное быстрое решение тех или иных вопросов. И активно погрузиться в работу в жизнь регионов", - сказал Жога. Он добавил, что УрФО занимает большую территорию, поэтому ему предстоит множество передвижений и знакомств."Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, и посмотреть, какие есть сложности в работе. Соответственно, личных помощников я, конечно, с собой заберу, которые знают мой график, знают мой стиль работы, чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения", - сказал Жога.
https://ria.ru/20241003/pushilin-1976082162.html
https://ria.ru/20241002/zhoga-1976049122.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944379355_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_c47abb7a89072b466caac1ee20a5552f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, россия, артем жога, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Артем Жога, Владимир Путин
Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО

Новый полпред в УрФО Жога сообщил, что заберет из ДНР своих личных помощников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Артем Жога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен посетить все регионы УрФО, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Пушилин заявил, что донецкий характер станет залогом успеха Жоги
Вчера, 08:54
"В планах приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, познакомиться с аппаратом полпреда. Соответственно, проехать все регионы, все города, познакомиться с администрациями, с руководителями этих регионов. Выслушать, какие сейчас, на данный момент есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственное быстрое решение тех или иных вопросов. И активно погрузиться в работу в жизнь регионов", - сказал Жога.
Он добавил, что УрФО занимает большую территорию, поэтому ему предстоит множество передвижений и знакомств.
"Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, и посмотреть, какие есть сложности в работе. Соответственно, личных помощников я, конечно, с собой заберу, которые знают мой график, знают мой стиль работы, чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения", - сказал Жога.
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Жога заявил, что готов выполнять поставленные задачи
2 октября, 22:37
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртем ЖогаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала