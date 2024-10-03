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Накопленный опыт поможет Жоге при работе в УрФО, отметил губернатор Моор - РИА Новости, 03.10.2024
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07:28 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976075825.html
Накопленный опыт поможет Жоге при работе в УрФО, отметил губернатор Моор
Накопленный опыт поможет Жоге при работе в УрФО, отметил губернатор Моор - РИА Новости, 03.10.2024
Накопленный опыт поможет Жоге при работе в УрФО, отметил губернатор Моор
Доверие главы государства и предыдущий политический опыт, полученный в Донецкой Народной Республике, помогут назначенному полномочным представителем президента... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:28
2024-10-03T07:28
россия
донецкая народная республика
тюменская область
артем жога
александр моор
владимир путин
политика
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ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Доверие главы государства и предыдущий политический опыт, полученный в Донецкой Народной Республике, помогут назначенному полномочным представителем президента РФ Артему Жоге с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. "Убежден, что личное доверие главы государства и политический опыт, полученный в непростых условиях СВО, помогут Артему Владимировичу с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России. От имени жителей Тюменской области поздравляю Артема Владимировича с назначением на высокий и ответственный пост", - написал Моор в своем Telegram-канале. Губернатор выразил уверенность в том, что опыт нового полпреда важен региону в работе по поддержке воинов и их семей, в патриотическом воспитании молодежи.
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976074479.html
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россия, донецкая народная республика, тюменская область, артем жога, александр моор, владимир путин, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Тюменская область, Артем Жога, Александр Моор, Владимир Путин, Политика
Накопленный опыт поможет Жоге при работе в УрФО, отметил губернатор Моор

Моор: доверие президента и накопленный опыт помогут Жоге при работе в УрФО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Артем Жога. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Доверие главы государства и предыдущий политический опыт, полученный в Донецкой Народной Республике, помогут назначенному полномочным представителем президента РФ Артему Жоге с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.
"Убежден, что личное доверие главы государства и политический опыт, полученный в непростых условиях СВО, помогут Артему Владимировичу с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России. От имени жителей Тюменской области поздравляю Артема Владимировича с назначением на высокий и ответственный пост", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил уверенность в том, что опыт нового полпреда важен региону в работе по поддержке воинов и их семей, в патриотическом воспитании молодежи.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО
Вчера, 06:57
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаТюменская областьАртем ЖогаАлександр МоорВладимир ПутинПолитика
 
 
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