https://ria.ru/20241003/zhoga-1976075825.html

Накопленный опыт поможет Жоге при работе в УрФО, отметил губернатор Моор

Накопленный опыт поможет Жоге при работе в УрФО, отметил губернатор Моор - РИА Новости, 03.10.2024

Накопленный опыт поможет Жоге при работе в УрФО, отметил губернатор Моор

Доверие главы государства и предыдущий политический опыт, полученный в Донецкой Народной Республике, помогут назначенному полномочным представителем президента... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:28

2024-10-03T07:28

2024-10-03T07:28

россия

донецкая народная республика

тюменская область

артем жога

александр моор

владимир путин

политика

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ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Доверие главы государства и предыдущий политический опыт, полученный в Донецкой Народной Республике, помогут назначенному полномочным представителем президента РФ Артему Жоге с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. "Убежден, что личное доверие главы государства и политический опыт, полученный в непростых условиях СВО, помогут Артему Владимировичу с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России. От имени жителей Тюменской области поздравляю Артема Владимировича с назначением на высокий и ответственный пост", - написал Моор в своем Telegram-канале. Губернатор выразил уверенность в том, что опыт нового полпреда важен региону в работе по поддержке воинов и их семей, в патриотическом воспитании молодежи.

https://ria.ru/20241003/zhoga-1976074479.html

россия

донецкая народная республика

тюменская область

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россия, донецкая народная республика, тюменская область, артем жога, александр моор, владимир путин, политика