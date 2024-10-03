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Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
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06:57 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zhoga-1976074479.html
Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО
Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога является настоящим патриотом, человеком дела и чести, его любовь к родине и боевой опыт позволят РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T06:57
2024-10-03T06:57
донецкая народная республика
артем жога
дмитрий артюхов
владимир путин
ямал
россия
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога является настоящим патриотом, человеком дела и чести, его любовь к родине и боевой опыт позволят успешно справляться с задачами на новом посту, считает глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Команду Большого Урала поведет вперед настоящий патриот, человек дела и чести... Уверен, что любовь к Родине, боевой опыт, умение оценивать ситуацию и принимать нужные решения позволят новому полномочному представителю президента успешно справляться с ответственными задачами", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика, артем жога, дмитрий артюхов, владимир путин, ямал, россия, политика
Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Дмитрий Артюхов, Владимир Путин, Ямал, Россия, Политика
Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО

Артюхов: боевой опыт Жоги позволит ему успешно решать задачи полпреда в УрФО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога является настоящим патриотом, человеком дела и чести, его любовь к родине и боевой опыт позволят успешно справляться с задачами на новом посту, считает глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Жога оценил опыт, полученный на программе "Время героев"
2 октября, 23:41
"Команду Большого Урала поведет вперед настоящий патриот, человек дела и чести... Уверен, что любовь к Родине, боевой опыт, умение оценивать ситуацию и принимать нужные решения позволят новому полномочному представителю президента успешно справляться с ответственными задачами", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
 
Донецкая Народная РеспубликаАртем ЖогаДмитрий АртюховВладимир ПутинЯмалРоссияПолитика
 
 
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