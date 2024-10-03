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Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО
Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО - РИА Новости, 03.10.2024
Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога является настоящим патриотом, человеком дела и чести, его любовь к родине и боевой опыт позволят РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T06:57
2024-10-03T06:57
2024-10-03T06:57
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дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога является настоящим патриотом, человеком дела и чести, его любовь к родине и боевой опыт позволят успешно справляться с задачами на новом посту, считает глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. "Команду Большого Урала поведет вперед настоящий патриот, человек дела и чести... Уверен, что любовь к Родине, боевой опыт, умение оценивать ситуацию и принимать нужные решения позволят новому полномочному представителю президента успешно справляться с ответственными задачами", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика, артем жога, дмитрий артюхов, владимир путин, ямал, россия, политика
Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Дмитрий Артюхов, Владимир Путин, Ямал, Россия, Политика
Глава Ямала поздравил Жогу с назначением на должность полпреда в УрФО
Артюхов: боевой опыт Жоги позволит ему успешно решать задачи полпреда в УрФО