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В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского

В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского - РИА Новости, 03.10.2024

В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского

Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже, сообщает местное издание "Новости Воронежа" со ссылкой на представителей... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T03:24

2024-10-03T03:24

2024-10-03T10:11

воронеж

москва

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже, сообщает местное издание "Новости Воронежа" со ссылкой на представителей партии.По данным издания, инцидент произошел в Московском сквере. Злоумышленники вырвали и сломали порядка 20 кленов, посаженных в аллее при ее открытии в 2022 году."Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛПДР. В полицию уже поступило заявление", — сообщается в статье.Информацию об инциденте подтвердил замкоординатора регионального отделения партии по идеологической работе Даниил Рязанцев."В Воронеже вандалы осквернили открытую в честь Владимира Жириновского аллею. В онлайн-приемную ЛДПР поступил сигнал от неравнодушных жителей Коминтерновского района. Выехал на место преступления, оценил масштаб причиненного ущерба. Будем разбираться. Виновные должны понести справедливое наказание", — сообщил он на своей странице во "ВКонтакте".Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Политика похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся его родственники.

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