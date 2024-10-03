Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 03.10.2024 (обновлено: 10:11 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/zhirinoaskiy-1976067771.html
В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского
В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского - РИА Новости, 03.10.2024
В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского
Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже, сообщает местное издание "Новости Воронежа" со ссылкой на представителей... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T03:24
2024-10-03T10:11
воронеж
москва
лдпр
владимир жириновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976093568_97:0:2408:1300_1920x0_80_0_0_15a1fe6228ba0d8e9ca53b66abead2d6.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже, сообщает местное издание "Новости Воронежа" со ссылкой на представителей партии.По данным издания, инцидент произошел в Московском сквере. Злоумышленники вырвали и сломали порядка 20 кленов, посаженных в аллее при ее открытии в 2022 году."Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛПДР. В полицию уже поступило заявление", — сообщается в статье.Информацию об инциденте подтвердил замкоординатора регионального отделения партии по идеологической работе Даниил Рязанцев."В Воронеже вандалы осквернили открытую в честь Владимира Жириновского аллею. В онлайн-приемную ЛДПР поступил сигнал от неравнодушных жителей Коминтерновского района. Выехал на место преступления, оценил масштаб причиненного ущерба. Будем разбираться. Виновные должны понести справедливое наказание", — сообщил он на своей странице во "ВКонтакте".Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Политика похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся его родственники.
https://ria.ru/20240922/vandal-1974126558.html
воронеж
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976093568_386:0:2119:1300_1920x0_80_0_0_705d8cec8acdadbc7d9116b3d33a6755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, москва, лдпр, владимир жириновский
Воронеж, Москва, ЛДПР, Владимир Жириновский
В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского

"НВ": в Воронеже вандалы осквернили аллею памяти Жириновского

© Заместитель координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев/ВКонтактеГруппа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже
Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Заместитель координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев/ВКонтакте
Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже, сообщает местное издание "Новости Воронежа" со ссылкой на представителей партии.
По данным издания, инцидент произошел в Московском сквере. Злоумышленники вырвали и сломали порядка 20 кленов, посаженных в аллее при ее открытии в 2022 году.
"Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛПДР. В полицию уже поступило заявление", — сообщается в статье.
Информацию об инциденте подтвердил замкоординатора регионального отделения партии по идеологической работе Даниил Рязанцев.
«
"В Воронеже вандалы осквернили открытую в честь Владимира Жириновского аллею. В онлайн-приемную ЛДПР поступил сигнал от неравнодушных жителей Коминтерновского района. Выехал на место преступления, оценил масштаб причиненного ущерба. Будем разбираться. Виновные должны понести справедливое наказание", — сообщил он на своей странице во "ВКонтакте".
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Политика похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся его родственники.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
На Новодевичьем кладбище разгромили могилу Александра Маслякова
22 сентября, 19:12
 
ВоронежМоскваЛДПРВладимир Жириновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала