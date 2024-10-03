В Воронеже осквернили аллею памяти Жириновского
"НВ": в Воронеже вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
© Заместитель координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев/ВКонтактеГруппа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже
Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже, сообщает местное издание "Новости Воронежа" со ссылкой на представителей партии.
По данным издания, инцидент произошел в Московском сквере. Злоумышленники вырвали и сломали порядка 20 кленов, посаженных в аллее при ее открытии в 2022 году.
"Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛПДР. В полицию уже поступило заявление", — сообщается в статье.
Информацию об инциденте подтвердил замкоординатора регионального отделения партии по идеологической работе Даниил Рязанцев.
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"В Воронеже вандалы осквернили открытую в честь Владимира Жириновского аллею. В онлайн-приемную ЛДПР поступил сигнал от неравнодушных жителей Коминтерновского района. Выехал на место преступления, оценил масштаб причиненного ущерба. Будем разбираться. Виновные должны понести справедливое наказание", — сообщил он на своей странице во "ВКонтакте".
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Политика похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся его родственники.
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