https://ria.ru/20241003/zhenschina-1976146810.html

В Воронежской области женщина пострадала после атаки БПЛА

В Воронежской области женщина пострадала после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.10.2024

В Воронежской области женщина пострадала после атаки БПЛА

Жительница Воронежской области получила осколочное ранение средней степени тяжести после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:54

2024-10-03T13:54

2024-10-03T13:54

происшествия

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

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ТУЛА, 3 окт – РИА Новости. Жительница Воронежской области получила осколочное ранение средней степени тяжести после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, после ночной атаки БПЛА к врачам обратилась женщина, проживающая в одном из районов области. Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает", - написал глава Воронежской области. По его словам, также обнаружены дополнительные повреждения от падения обломков беспилотника. Ущерб в виде повреждения кровли, остекления, оконных рам и ограждений выявлен в 16 домах. Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь ПВО сбила 25 БПЛА над территорией Воронежской области.

https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976065302.html

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воронежская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)