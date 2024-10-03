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В Воронежской области женщина пострадала после атаки БПЛА
В Воронежской области женщина пострадала после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.10.2024
В Воронежской области женщина пострадала после атаки БПЛА
Жительница Воронежской области получила осколочное ранение средней степени тяжести после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:54
2024-10-03T13:54
2024-10-03T13:54
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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ТУЛА, 3 окт – РИА Новости. Жительница Воронежской области получила осколочное ранение средней степени тяжести после ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, после ночной атаки БПЛА к врачам обратилась женщина, проживающая в одном из районов области. Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает", - написал глава Воронежской области. По его словам, также обнаружены дополнительные повреждения от падения обломков беспилотника. Ущерб в виде повреждения кровли, остекления, оконных рам и ограждений выявлен в 16 домах. Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь ПВО сбила 25 БПЛА над территорией Воронежской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области женщина пострадала после атаки БПЛА
Гусев: жительница Воронежской области получила осколочное ранение при атаке БПЛА