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"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ
"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ
Владимир Зеленский фактически предал украинских военных, слишком поздно отдав приказ покинуть Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:29
2024-10-03T20:29
2024-10-03T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
запорожская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский фактически предал украинских военных, слишком поздно отдав приказ покинуть Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. <…> Если однажды Зеленский и Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — отметил он.По словам эксперта, приказ о выходе был отдан в самый последний момент, поэтому украинские солдаты уже не могли просто покинуть позиции. Меркурис добавил, что большинство из военных измотаны и испытывают нехватку воды и еды.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976254970.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ
Меркурис: Зеленский предал ВСУ, бросив военных в Угледаре