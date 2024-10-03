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"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976258978.html
"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ
"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ
Владимир Зеленский фактически предал украинских военных, слишком поздно отдав приказ покинуть Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:29
2024-10-03T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
запорожская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский фактически предал украинских военных, слишком поздно отдав приказ покинуть Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. &lt;…&gt; Если однажды Зеленский и Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — отметил он.По словам эксперта, приказ о выходе был отдан в самый последний момент, поэтому украинские солдаты уже не могли просто покинуть позиции. Меркурис добавил, что большинство из военных измотаны и испытывают нехватку воды и еды.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976254970.html
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угледар
донецкая народная республика
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в мире, угледар, донецкая народная республика, запорожская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

Меркурис: Зеленский предал ВСУ, бросив военных в Угледаре

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский фактически предал украинских военных, слишком поздно отдав приказ покинуть Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. <…> Если однажды Зеленский и Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — отметил он.
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По словам эксперта, приказ о выходе был отдан в самый последний момент, поэтому украинские солдаты уже не могли просто покинуть позиции. Меркурис добавил, что большинство из военных измотаны и испытывают нехватку воды и еды.
В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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