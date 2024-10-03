https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976258978.html

"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024

"Они заслуживают". Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

Владимир Зеленский фактически предал украинских военных, слишком поздно отдав приказ покинуть Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:29

2024-10-03T20:29

2024-10-03T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

донецкая народная республика

запорожская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский фактически предал украинских военных, слишком поздно отдав приказ покинуть Угледар, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. <…> Если однажды Зеленский и Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае", — отметил он.По словам эксперта, приказ о выходе был отдан в самый последний момент, поэтому украинские солдаты уже не могли просто покинуть позиции. Меркурис добавил, что большинство из военных измотаны и испытывают нехватку воды и еды.В четверг в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль город Угледар в ДНР. Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976254970.html

https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976207400.html

угледар

донецкая народная республика

запорожская область

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в мире, угледар, донецкая народная республика, запорожская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины