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"Медленно отрезают". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zelenskiy-1976207400.html
"Медленно отрезают". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США
"Медленно отрезают". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США - РИА Новости, 03.10.2024
"Медленно отрезают". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США
Отказ Владимира Зеленского от вывода ВСУ из Курской области, несмотря на провал, выглядит как политическое безумие, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:26
2024-10-03T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
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курская область
сша
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от вывода ВСУ из Курской области, несмотря на провал, выглядит как политическое безумие, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Это вызывает недоумение. &lt;...&gt; Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо", — заявил он.По словам отставного военного, атака на Курскую область была политическим трюком, направленным на получение большей поддержки со стороны западных стран. Эксперт добавил, что в результате союзники киевского режима все равно не поддержали "план победы" Зеленского."Мы видели, как это произошло. Теперь у вас есть эти войска, &lt;…&gt; их медленно отрезают. &lt;…&gt; ВСУ застряли в России, просто истекая кровью", — резюмировал Хо.По данным Минобороны от четверга, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20241003/putin-1976174389.html
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в мире, технологии, курская область, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Курская область, США, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Медленно отрезают". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США

Хо: отказ Зеленского выводить ВСУ из Курской области вызывает недоумение

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от вывода ВСУ из Курской области, несмотря на провал, выглядит как политическое безумие, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Это вызывает недоумение. <...> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо", — заявил он.
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По словам отставного военного, атака на Курскую область была политическим трюком, направленным на получение большей поддержки со стороны западных стран. Эксперт добавил, что в результате союзники киевского режима все равно не поддержали "план победы" Зеленского.
"Мы видели, как это произошло. Теперь у вас есть эти войска, <…> их медленно отрезают. <…> ВСУ застряли в России, просто истекая кровью", — резюмировал Хо.
По данным Минобороны от четверга, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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