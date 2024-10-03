Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты
Зеленский признал, что Запад не готов сбивать ракеты ВС России над Украиной
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины возникают сложности.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы Украину пригласили в НАТО, этого сложно достичь. Но будем делать все, чтобы достичь этого. Второй вопрос - оружие, ПВО. ...Что касается союзников, готовы ли они сбивать? Работаем с ними, пока что они не готовы", - сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он также отметил, что украинские власти в дальнейшем будут убеждать партнеров и реализовывать договоренности по системам противовоздушной обороны, которые обсуждались во время последнего саммита НАТО, в частности, речь идет о ЗРК SAMP-T.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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