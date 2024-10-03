https://ria.ru/20241003/zelenskij-1976218651.html

Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты

Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты - РИА Новости, 04.10.2024

Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты

Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-03T17:09

2024-10-03T17:09

2024-10-04T00:24

украина

киев

польша

владимир зеленский

владимир путин

радослав сикорский

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины возникают сложности. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы Украину пригласили в НАТО, этого сложно достичь. Но будем делать все, чтобы достичь этого. Второй вопрос - оружие, ПВО. ...Что касается союзников, готовы ли они сбивать? Работаем с ними, пока что они не готовы", - сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также отметил, что украинские власти в дальнейшем будут убеждать партнеров и реализовывать договоренности по системам противовоздушной обороны, которые обсуждались во время последнего саммита НАТО, в частности, речь идет о ЗРК SAMP-T. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html

https://ria.ru/20241003/nato-1976162215.html

украина

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, польша, владимир зеленский, владимир путин, радослав сикорский, нато