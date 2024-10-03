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Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 03.10.2024 (обновлено: 00:24 04.10.2024)
https://ria.ru/20241003/zelenskij-1976218651.html
Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты
Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты - РИА Новости, 04.10.2024
Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты
Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-03T17:09
2024-10-04T00:24
украина
киев
польша
владимир зеленский
владимир путин
радослав сикорский
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины возникают сложности. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы Украину пригласили в НАТО, этого сложно достичь. Но будем делать все, чтобы достичь этого. Второй вопрос - оружие, ПВО. ...Что касается союзников, готовы ли они сбивать? Работаем с ними, пока что они не готовы", - сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также отметил, что украинские власти в дальнейшем будут убеждать партнеров и реализовывать договоренности по системам противовоздушной обороны, которые обсуждались во время последнего саммита НАТО, в частности, речь идет о ЗРК SAMP-T. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html
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украина, киев, польша, владимир зеленский, владимир путин, радослав сикорский, нато
Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Радослав Сикорский, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты

Зеленский признал, что Запад не готов сбивать ракеты ВС России над Украиной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины, а с получением членства в НАТО у Украины возникают сложности.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы Украину пригласили в НАТО, этого сложно достичь. Но будем делать все, чтобы достичь этого. Второй вопрос - оружие, ПВО. ...Что касается союзников, готовы ли они сбивать? Работаем с ними, пока что они не готовы", - сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Он также отметил, что украинские власти в дальнейшем будут убеждать партнеров и реализовывать договоренности по системам противовоздушной обороны, которые обсуждались во время последнего саммита НАТО, в частности, речь идет о ЗРК SAMP-T.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Вчера, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевПольшаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРадослав СикорскийНАТО
 
 
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