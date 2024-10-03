Зеленский позавидовал Израилю из-за помощи союзников
Зеленский позавидовал Израилю из-за помощи союзников в перехвате иранских ракет
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский позавидовал Израилю, которому союзники помогли с перехватом иранских ракет в ходе недавней атаки.
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"Совместный перехват иранских ракет не отличается от совместного перехвата российских", — написал он в соцсети X.
Зеленский также назвал действия США при ударе по Израилю проявлением единства союзников.
Официальный Киев неоднократно призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. В свою очередь, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав удар актом самообороны. Как заявили в ЦАХАЛ, Тегеран выпустил около 180 баллистических ракет, утверждается, что большую часть из них удалось перехватить. При этом в отражении атаки участвовали военные корабли США, находящиеся в Средиземном море.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Тель-Авиве называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а Вашингтон — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.