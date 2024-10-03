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Зеленский отчитался перед новым генсеком НАТО о ситуации на фронте - РИА Новости, 03.10.2024
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15:15 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/zelenskij-1976181023.html
Зеленский отчитался перед новым генсеком НАТО о ситуации на фронте
Зеленский отчитался перед новым генсеком НАТО о ситуации на фронте - РИА Новости, 03.10.2024
Зеленский отчитался перед новым генсеком НАТО о ситуации на фронте
Владимир Зеленский отчитался в Киеве перед новым генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации на фронте и снова напомнил о нуждах Украины в вооружениях. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:15
2024-10-03T15:15
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
марк рютте
нато
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский отчитался в Киеве перед новым генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации на фронте и снова напомнил о нуждах Украины в вооружениях. В четверг Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским. "Мы... обсудили... нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО... На фоне приближения зимы важно реализовать все договоренности относительно ПВО", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он добавил, что во время переговоров с Рютте были также затронуты так называемый "план победы" Украины и ситуация на поле боя. Ранее генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск сложная.
https://ria.ru/20241003/putin-1976174389.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, марк рютте, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский отчитался перед новым генсеком НАТО о ситуации на фронте

Зеленский попросил у нового генсека НАТО Рютте вооружения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский отчитался в Киеве перед новым генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации на фронте и снова напомнил о нуждах Украины в вооружениях.
В четверг Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским.
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"Мы... обсудили... нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО... На фоне приближения зимы важно реализовать все договоренности относительно ПВО", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что во время переговоров с Рютте были также затронуты так называемый "план победы" Украины и ситуация на поле боя.
Ранее генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск сложная.
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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