https://ria.ru/20241003/zelenskij-1976181023.html

Зеленский отчитался перед новым генсеком НАТО о ситуации на фронте

Зеленский отчитался перед новым генсеком НАТО о ситуации на фронте - РИА Новости, 03.10.2024

Зеленский отчитался перед новым генсеком НАТО о ситуации на фронте

Владимир Зеленский отчитался в Киеве перед новым генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации на фронте и снова напомнил о нуждах Украины в вооружениях. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:15

2024-10-03T15:15

2024-10-03T15:15

в мире

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марк рютте

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский отчитался в Киеве перед новым генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации на фронте и снова напомнил о нуждах Украины в вооружениях. В четверг Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, провел переговоры с Владимиром Зеленским. "Мы... обсудили... нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО... На фоне приближения зимы важно реализовать все договоренности относительно ПВО", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он добавил, что во время переговоров с Рютте были также затронуты так называемый "план победы" Украины и ситуация на поле боя. Ранее генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск сложная.

https://ria.ru/20241003/putin-1976174389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, марк рютте, нато, вооруженные силы украины